Soudan: Le Conseil des Ministres informé des Résultats de la visite du Premier ministre à Bruxelles

Khartoum — - Le Conseil des Ministres a, lors de sa réunion ordinaire présidée par le Dr Abdallah Hamdok, écouté un exposé sur la visite du Premier ministre au siège de l'Union Européenne (UE) à Bruxelles et sur ses entretiens avec l'UE et ses Fonctionnaires où la visite a été largement accueillie et décrite comme Réussie, Positive et représentait un point important pour le retour du Soudan dans la Communauté Internationale.

Le Ministre de la Culture et de l'Information, Faysal Mohamed Saleh, a dit dans une déclaration à la presse que la délégation soudanaise avait été chaleureusement accueillie et que le Premier ministre avait rencontré tous les Responsables de l'UE lors de sa visite et qu'Il avait également tenu une Longue Réunion avec le Conseil des Relations Extérieures de l'UE et discuté avec eux de Programmes du Gouvernement pendant la Période de Transition et le Soutien Eventuel que l'UE pourrait apporter au Soudan.

Il a ajouté que les Responsables de l'UE ont souhaité établir des Relations Stratégiques avec le Soudan, suivre de près la Situation et se sont engagés aider le Soudan à revenir dans la Communauté Internationale et à traiter avec les Institutions Financières Internationales, en révélant qu'il avait été convenu que le Gouvernement Soudanais dresserait la liste de besoins des Priorités afin de classifier les Projets qui pourrait mise en œuvre par l'UE.

Le Ministre de la Culture et de l'Information a déclaré que les Ministres qui accompagnaient le Premier ministre avaient rencontré leurs Homologues de l'UE ainsi que certaines Organisations au cours desquelles un Accord avait été conclu sur des Projets Communs et que ces Projets seraient rendus publics au cours de la prochaine période.