Algérie: Ryad Boudebouz - Claude Puel à la base du réveil de l'Algérien

Transféré du Bétis Séville à Saint-Etienne lors du dernier mercato, Ryad Boudebouz peine à décoller tout comme son équipe en ce début de saison. Mais l'arrivée d'un homme aura changer les donnes.

Exit Ghislain Printant, Claude Puel est désormais à la tête des Verts. Conscient de l'importance de l'international algérien dans son schéma tactique, le technicien français lui donne la clé du jeu. L'information a été révélée par le joueur lui-même dans une interview accordée à RMC.

« Je suis très content, il m'a remis sur le terrain et on gagne des matchs. Par exemple sur le match contre Lyon, le lendemain de son arrivée, il me met à mon poste et dit dans la causerie : « Donnez les ballons à Ryad.

Il va nous organiser le jeu ». C'est quelque chose qui, pour moi est fort. Il arrive, me redonne les clés du jeu et tout bascule pour moi. Dans la tête, je prends confiance », a-t-il déclaré.

Avant de conclure : « Je travaille et mes partenaires essaient de me mettre en confiance. Je sais que partout où je suis passé, ça s'est bien terminé quand on m'a laissé du temps ».

Ryad Boudebouz a désormais trouvé un entraineur qui va lui accorder sa confiance afin qu'il retrouve sa forme d'antan.