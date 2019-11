Maroc: MEDAYS 2019 - Ouverture officielle de la 12ème édition

C’est par un diner riche en couleurs et en sons que le président de l’Institut Amadeus, Brahim Fassi Fehri a procédé à l’ouverture officielle de la 12ème édition du forum des Medays. C’était en présence de plusieurs personnalités dont le président du Sénégal, Macky Sall, invité d’honneur de cette édition 2019.

Le Forum MEDAYS est devenu le grand rendez-vous dont rêvait sans doute le président de l’Institut Amadeus, Brahim Fassi Fehri quand il le lançait en 2008. Lors de la cérémonie d’ouverture de la 12ème édition des Medays, le président Fehri a dans son allocution montré toute sa satisfaction d’être arrivé à ce stade. Les grandes personnalités africaines qui ont eu à prendre part à ce forum d’échanges sud-sud a soutenu M. Fehri montre sa vitalité.

Ce forum « pour les africains et par les africains » a enregistré pour cette édition plus de 200 intervenants, des décideurs politiques ou économiques, experts et spécialistes venus du monde entier. Il sera question tout au long des quatre jours de travaux de revenir sur cette crise de confiance globale. Il faudra aussi selon Brahim Fassi Fehri se poser la question de savoir est ce que ce n’est pas le début de la fin de la mondialisation libérale.

Pour le président de l’Institut Amadeus, il s’agira de trouver une voie africaine, de construire un espace de paix et de développement et d’agir plus efficacement dans le monde. Et M. de poursuivre agir avec responsabilité exige par conséquent de mieux comprendre, de mieux anticiper et de mieux prévoir. Le forum Medays constitue dès lors un espace de réflexion, pour aider à accomplir ces tâches.