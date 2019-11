Congo-Kinshasa: Des experts réfléchissent sur l'utilisation des aliments locaux dans la prise en charge de la malnutrition aiguë en RDC

analyse

L'objectif est de contribuer aux efforts de la République démocratique du Congo (RDC) à l'atteinte de la faim zéro d'ici à 2030, par la réduction de la morbidité due à la malnutrition.

Les experts et scientifiques dans le domaine de la nutrition se sont réunis, mercredi 13 novembre 2019 à Kinshasa, dans le cadre de la Journée scientifique sur l'utilisation des aliments locaux dans la prise en charge de la malnutrition aiguë en RDC.

Stanislas Ntambwe

L'orateur principal du jour était le Professeur Steve Collins, Directeur de Valid international, venu des Etats-Unis d'Amérique spécifiquement, pour partager son expérience de plus de 30 ans dans le domaine de nutrition.

Il faut rappeler qu'en septembre dernier, le Programme national de nutrition (PRONANUT) avec l'appui du Programme alimentaire mondial (PAM), a organisé un atelier sur les alternatives de prévention de la malnutrition aiguë et la prise en charge de la malnutrition aiguë modérée en RDC.

A l'issue de cet atelier, comme le Professeur Steve Collins n'avait pas participé physiquement aux travaux mais, l'avait fait par Skype, il était organisé une rencontre spéciale au PRONANUT avec les membres du cluster nutrition, au cours de laquelle il y a eu plusieurs échanges.

Il était reconnu l'existence de multiples défis pour la RDC, dans le cadre des alternatives tant de prévention de la malnutrition aiguë que de prise en charge de la malnutrition aiguë modérée. Au terme de cette rencontre, il était recommandé que le PAM appuie l'organisation d'une Journée scientifique avec le corps universitaire qui n'avait malheureusement pas participé. C'est ainsi que le PAM s'est engagé dans le processus. D'une part, il a obtenu l'accord de son management et du Professeur Steve Collins et d'autre part, il a convenu avec le PRONANUT, la date du 13 novembre 2019 pour la tenue de cette journée.

Objectifs spécifiques

Certains objectifs spécifiques sont poursuivis par les participants aux travaux de l'atelier. Il s'agit entre autres, de « présenter les évidences possibles sur l'efficacité de rations à base des aliments locaux dans la prévention de la malnutrition aiguë et la prise en charge de la malnutrition aiguë modérée; échanger sur les aspectes de performances thérapeutiques, de durée de vie e produits, et les possibilités de transformation de ces produits locaux en aliments supplémentaires prêts à l'emploi ; créer sous le leadership du PRONANUT, entre Vali International et le réseau académique du Mouvement SUN de la RDC, un cadre permettant d'échanges scientifiques sur les produits alimentaires locaux pour la prévention de la malnutrition aiguë et la prise en charge de la malnutrition aiguë modérée ».

Le Directeur général de PRONANUT, le Docteur Ernest Mbo a affirmé que, « La malnutrition est un réel problème de santé publique en RDC. A ce jour, nous avons 41,8 pourcents soit 4 enfants sur 10 de moins de 5 ans qui souffrent de la malnutrition chronique en RDC. Ce qui est extrêmement grave. Par conséquent, la croissance intellectuelle, physique ainsi que la productivité de ces enfants est compromise à l'âge adulte ».

Avant d'ajouter que « les efforts que le Ministère de la Santé est en train de faire, c'est de voir comment prévenir et traiter ces cas de malnutrition ». Car, explique-t-il, « avec le besoin qui est le nôtre, l'importation des produits pour la prévention et la prise en charge de la malnutrition nous coûte énormément et ne nous permet pas de prendre en charge tous les enfants malnutris dans le pays ».

C'est ainsi qu'avec les scientifiques congolais et étrangers, les réflexions sont en train d'être menées au tour de l'utilisation des recettes à base des aliments produits localement. « Ce qui nous permettra de réduire le coût de la prise en charge de la malnutrition », a renchéri le Docteur Ernest Mbo.