Cote d'Ivoire: Foyer des jeunes à Bouaké - Mohamed Soumahoro interpelle des ex-combattants partisans de Soro

Des ex-combattants démobilisés réunis au sein d'une organisation associative dénommée la "Côte d'Ivoire, volontaires pour la paix" se sont réunis le mardi 12 novembre 2019 au foyer des Jeunes de Koko à Bouaké pour des réflexions.

Au cours de cette rencontre, ces ex-combattants démobilisés se sont assignés pour mission de promouvoir et de soutenir les messages de rassemblement, de paix et de fraternité du Président Alassane Ouattara et de son Premier ministre Amadou Gon Coulibaly.

"Relativement à la situation des ex-combattants démobilisés, nous exhortons tous nos membres de faire confiance au gouvernement qui s'attèle dans le cadre du programme social du gouvernement à trouver des solutions durables à nos problèmes ", a dit Mohamed Soumahoro, porte parole de "Côte d'Ivoire, volontaires pour la paix".

Cette réunion a été l'occasion pour appeler tous les ex-combattants démobilisés à s'abstenir en cette période « sensible » de poser des actes d'incivisme et à se tenir éloignés des chapelles politiques. Il a également invité à renforcer les liens de fraternité afin de barrer la route à l'immixtion entre eux .

Mohamed Soumahoro a interpellé des partisans de l'ex Pan Guillaume Soro : "Nous ex-combattants démobilisés mettons en garde ici et maintenant Monsieur Issouf Ouattara dit Diablo et Ouattara Ladji qui par leurs prises de position et leurs déclarations mettent en mal la cohésion au sein de la communauté des démobilisés et nos rapports avec les autorités en charge de régler nos problèmes.

Non à la politique de l'autruche. Nous ne voulons plus nous faire manipuler par des personnes qui nous font rêver alors qu'eux mêmes étant aux affaires, n'ont pas essayé de régler. Arrêtez de vouloir vous faire passer pour des faiseurs de roi en vous servant de la situation des ex-combattants pour faire vos palabres.

Que cela cesse! Le Président de la République est une institution de la République et il doit être respecté à juste titre. Les actions du Président Alassane Ouattara parlent pendant que vous le dénigrez pour ne rien dire".

Côte d'Ivoire, volontaires pour la paix compte plus de 6000 membres à travers le pays et entend organiser une tournée nationale de sensibilisation de ses membres sur les actions de paix et de développement du Président Alassane Ouattara.