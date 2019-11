Algérie: Le gaspillage de la production alimentaire mondiale évalué à 400 mds usd

Alger — Près de 14% de la production alimentaire mondiale est perdue ou gaspillée tout au long de la chaîne alimentaire, engendrant des pertes de 400 milliards de dollars, a affirmé le Directeur général de la FAO, Qu Dongyu, dans un discours publié sur le site web de l'Organisation.

S'exprimant lors d'une conférence sur la réduction des pertes et du gaspillage alimentaires tenue à l'Académie pontificale des Sciences à Rome, M.Qu a fait constater que les pertes alimentaires interviennent principalement dans les pays en développement où 821 millions de personnes souffrent encore de malnutrition chronique, avec notamment des répercussions sur le changement climatique.

Par ailleurs, M. Qu a fait savoir que les pertes dans le secteur des fruits et légumes cause le gaspillage de 75 milliards de mètres cubes d'eau par an, tandis que celles dans le secteur de la viande et des produits animaux ont donné lieu à une utilisation inutile de 715 millions d'hectares de terres.

"Nous travaillons à présent au renforcement des capacités afin d'obtenir des données supplémentaires et plus précises pour comprendre où et comment les pertes et le gaspillage des denrées alimentaires interviennent tout au long la chaîne d'approvisionnement alimentaire et quelles en sont les causes cachées », a-t-il indiqué, ajoutant que la FAO travaillait avec de nombreuses parties prenantes et partenaires afin de lutter contre le gaspillage alimentaire, de changer les pratiques et d'améliorer les revenus des exploitants agricoles.

Pour le directeur de la FAO, le monde ne pourrait éliminer la faim, ni toutes les formes de malnutrition s'il ne s'attaquait pas aux inefficacités et aux inégalités des systèmes alimentaires qui produisent d'énormes quantités de pertes et de gaspillage alimentaires.

Dans ce sens, il a souligné le rôle de l'innovation-notamment au niveau des technologies numériques - et l'investissement en vue de réduire le gaspillage alimentaire et d'éradiquer la faim dans le monde.

Il a évoqué, en outre, l'importance de la sensibilisation et de l'éducation du public pour combattre les pertes et le gaspillage alimentaires, précisant que ce combat devait commencer au sein même de la famille et qu'il était fondamental d'éduquer les enfants au respect et à l'appréciation de la nourriture en vue de créer de nouveaux modèles de consommation, sains et durables.

Au terme de son intervention, M. Qu a invité les gouvernements à travailler aux côtés du secteur privé afin non seulement de réduire les pertes mais aussi de financer la recherche et l'innovation pour une plus grande efficacité.

"Nous devons rester ouverts à de nouvelles idées et à de nouveaux modèles commerciaux .Nous avons besoin de modèles commerciaux innovants qui favorisent la participation du secteur privé", a déclaré M. Qu, précisant qu'il était essentiel de rendre plus accessible les infrastructures rurales et les technologies nécessaires à la formation des petits exploitants agricoles.