Soudan: La ministre des AE rencontre le directeur régional de l'OIM

Khartoum — La ministre des Affaires étrangères Mme Asmaa Mohammed Abdallah a salué le niveau des relations entre le Soudan et l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) sur un certain nombre de questions, notamment le développement de politiques et de plans de migration, la mise en œuvre de la Charte mondiale sur la migration et le soutien apporté aux communautés d'accueil pour les réfugiés et les migrants.

C'était lors de sa rencontre mercredi avec Mme Carmela Godeau, Directrice régionale de l'OIM pour la région MENA. et la délégation qui l'accompagnait.

Pour sa part, la directrice régionale de l'OIM a salué le rôle du Soudan dans l'accueil d'un nombre estimé de réfugiés de pays voisins et s'est engagée à renforcer le rôle de l'OIM en se concentrant sur les nouveaux besoins et défis qui suivront la réalisation de la paix souhaitée dans le pays et les exigences de la transition de l'aide humanitaire au développement.

Mme Carmela Godeau a ensuite expliqué les plans de l'organisation pour travailler au Soudan en coopération avec les ministères et les institutions concernés au cours de la période à venir.