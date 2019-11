Soudan: L'Université de Karary décerne des doctorats honorifiques à d'anciens commandants de l'armée

Khartoum — Le président du Conseil de la souverainetéLt-Gen Abdul Fattah Al Burhan a participé à la célébration du 65e anniversaire des forces armées soudanaises, accompagné du commandant en chef des forces armées, du ministre de la Défense, du chef d'état-major et de plusieurs dirigeants des forces armées où l'Université Karary a décerné un doctorat honorifique en études stratégiques à plusieurs anciens dirigeants des forces armées en reconnaissance de leurs contributions à la sécurité nationale, à la constitution et au renforcement des forces armées et à la création de fondations et d'éléments constitutifs dans divers domaines.

L'Université a décerné le doctorat au Gen Muzamil Salman Ghandour, au Lt-Gen Abdul Majid Hamed Khalil et au Maj-Gen Abu Groun Abdallah Abu Groun, Les Lauréats sont des leaders des forces armées qui ont laissé une marque claire durant leur mandat et qui ont occupé divers postes de direction aux niveaux politique et militaire durant différentes périodes.