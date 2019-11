Soudan: La ministre des AE rencontre le commandant de la FISNUA

Khartoum — La ministre des Affaires étrangères Mme Asmaa Mohammed Abdallah a rencontré dans son bureau mercredi M.Mehari Zewde Gebremariam commandant de la Force intérimaire de sécurité des Nations unies pour Abiyé (FISNUA) et deux de ses principaux assistants.

Le comandant de la FISNUA a fourni Mme la ministre d'un éclairage sur les efforts da la FISNUA relatives à la sécurité et le renforcement de la paix et de la coexistence entre les communautés locales tout en exprimant son appreciation à la coopération importante et assistance que fournie le gouvernement soudanais pour faciliter le travail de la mission.

Pour sa part, la ministre s'est félicitée du rôle joué par la mission 'FISNUA' et du souci de l'Éthiopie de promouvoir la paix et la stabilité au Soudan, réitérant l'engagement du Soudan à coopérer pleinement avec la mission pour s'acquitter de son rôle, et à mettre en œuvre l'accord conclu le 20 juin 2011 avec la République du Soudan du Sud sur la mise en place de services de sécurité communs à Abyei.