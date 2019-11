Sénégal/Congo-Brazzaville: CAN 2021 - Le Sénégal bat un Congo à deux visages (2-0)

A Thiès, le Sénégal a battu le Congo 2-0 pour le compte de la 1re journée des éliminatoires de la CAN 2021. Décevante durant la première période, la formation congolaise a montré un meilleur visage lors du second acte. Mais devra se reprendre dès dimanche face à la Guinée Bissau

Donnés favoris par les pronostiqueurs, les Sénégalais se sont logiquement imposés, dans leur stade Lat Dior de Thiès, face au Congo. Et au vu de la physionomie de la première période, le score de 2-0, acquis à la pause, aurait pu être plus lourd.

Car privés de Thievy Bifouma, forfait, et perturbés par des problèmes extra-sportifs dans la journée, les hommes de Valdo entamaient au plus mal la rencontre. Dans l'entrejeu, Gana Gueye et Crépin Diatta dominent les débats, le Congo subit et encaisse deux buts en 2 minutes (S.Sarr et H.Diallo aux 25e et 27e).

Au retour des vestiaires, Valdo réagit et fait entrer Avounou et Mokombo en lieu et place de Makiessé et Andzouana. L'effet est immédiat : le Caennais rééquilibre le milieu et l'attaquant stellien apporte du poids en attaque.

Conquérants et agressifs à défaut d'être brillants, les Diables rouges montrent un meilleur visage. Sur la piteuse pelouse du stade Lat Dior, ils ont même donné quelques (petites) frayeurs au public local, lorsque Ganvoula frappe au-dessus du but (81e), avec cette intervention litigieuse de Kouyaté sur Mokombo ou cette tête trop molle du dernier entrant, Makouta.

C'est donc sur le score de 2-0 que les Diables rouges rentreront à Brazzaville. Reste à savoir quand. Car d'après les commentateurs sénégalais, la sélection congolaise ne bénéficiera pas d'un vol spécial et n'arrivera donc que samedi, veille du match face à la Guinée Bissau.

Il s'agirait alors de la pire manière de préparer ce match d'ores et déjà capital. Car pour arracher a deuxième place du groupe, derrière le Sénégal, finaliste de la CAN 2019, le Congo ne devra pas abandonner de points à domicile.

Rappelons que la Guinée Bissau, tombeuse d'Eswatini (ex Swaziland) sur le score de 3-0, est d'ores et déjà en tête du groupe.

Sénégal-Congo : 2-0

Buts : Sarr (25e) et Diallo (27e) pour le Sénégal

Congo : Mafoumbi- Tsouka Dozi, Mayembo, Itoua, Bissiki - Makiessé (Avounou, 46e), Ossete, Loussoukou, Andzouana (Mokombo, 46e) -Ibara (Makouta, 81e), Ganvoula