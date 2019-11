Congo-Kinshasa: Le 3ème prix Zamenga ouvert à tous les littéraires congolais

Le prix littéraire Zamenga Batukezanga sera lancé officiellement le vendredi 15 novembre, en marge de la Journée internationale de l'écrivain en prison.

Le Prix littéraire Zamenga est un concours littéraire où les candidats, écrivains congolais de moins de 40 ans, participent librement en soumettant une nouvelle écrite en français sur un thème libre ou proposé par l'édition, afin de remporter les prix décernés aux meilleures nouvelles selon les délibérations du jury.

Pour cette 3èmeédition, le thème est au choix (libre). Le texte (pas plus de 8 pages) est à envoyer à prixzamenga@gmail.com. La clôture de réception de textes est fixée au 28 février à minuit. Tandis que la remise des prix au mois de juin 2020, en marge du 20è anniversaire du décès de Zamenga.

Règlement

En vue d'honorer la mémoire de l'écrivain congolais le plus populaire de la RDC, Zamenga Batukezanga, et de promouvoir le secteur littéraire congolais, les structures littéraires congolaises Alef (Association pour le leadership, l'excellence et la formation) et Ajeco (Association des jeunes écrivains du Congo), en collaboration avec les éditions Mediaspaul, Mabiki, jeune congolais et la Bibliothèque Wallonie-Bruxelles ont décidé de la création d'un Prix littéraire sur la nouvelle portant le nom de cet auteur populaire : «Prix littéraire Zamenga».

Dans l'esprit du concours, la nouvelle est un écrit court de fiction écrit en prose, autour d'un événement impliquant un dénouement surprenant, inattendu... Elle peut être réaliste, fantastique, policière ou de science fiction.

Le prix est ouvert aux écrivains congolais, amateurs ou professionnels, sans limite d'âge. Une nouvelle en langue française sur un thème libre de son choix reflétant toutefois le vécu ou les aspirations des Congolais. Les textes soumis sont jugés de façon anonyme, en fonction de la qualité et de l'originalité de la langue, du sujet et du style. Longueur : nouvelles inédites (courts textes de fiction), Times new roman, taille : 12, pas au-delà de 8 pages A4, plus de 5100 mots.

Le premier lauréat aura à gagner 1000 USD par le parrain de l'édition en cours, abonnement de deux ans à la Bibliothèque Wallonie-Bruxelles de Kinshasa, édition d'une de ses œuvres par Mediaspaul et Mabiki, et publication du texte gagnant. Tandis que la somme de 500 USD est réservée au deuxième et 300 USD au troisième gagnant.