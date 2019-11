Cote d'Ivoire: Journée nationale de la paix - Adama Toungara invite les acteurs politiques à faire preuve de retenue dans leurs discours

A la veille de la commémoration de la 23è édition de la journée nationale de la paix (Jnp), le Médiateur de la République, Adama Toungara, dans un communiqué, invite les acteurs politiques ivoiriens à faire preuve de retenue dans leurs discours.

« Le Médiateur de la République exhorte tous les acteurs politiques à faire preuve de retenue dans leurs discours et leurs actes, et à bannir tout ce qui est susceptible de porter atteinte à la paix et à la cohésion sociale entre les individus et les communautés », écrit le Médiateur de la République.

Adama Toungara, dont la mission première est la promotion de la paix et de la cohésion sociale, exhorte, les Ivoiriens à s'investir « individuellement et collectivement » pour la paix pour une Côte d'Ivoire unie et prospère.

Instituée depuis 1996, la 23è édition de la journée nationale de la paix sera célébrée, le vendredi 15 novembre 2019, autour du thème : « Au-delà des mots, agissons ensemble pour un environnement électoral apaisé ». Les cérémonies officielles se dérouleront à la place Ficgayo, dans la commune de Yopougon.