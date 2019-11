Algérie: Lancement des campagnes de prise en charge médicale dans les zones reculées du Sud

Alger — Une campagne de prise en charge médicale des citoyens résidant dans les zones reculées et frontalières du Sud du pays a été lancée lundi à Béchar, Tindouf et Adrar "en exécution des instructions du Haut commandement de l'Armée nationale populaire (ANP)", indique mercredi un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

"En exécution des instructions du Haut commandement de l'ANP, relatives à la couverture médicale au profit des citoyens, notamment ceux se trouvant dans les zones frontalières de notre grand Sud, et en poursuite des efforts consentis en matière d'assistance médicale dans les différentes Régions militaires, une large campagne de prise en charge médicale de nos concitoyens a débuté le 11 novembre 2019 au niveau de la 3ème Région militaire touchant les wilayas de Béchar, Tindouf et Adrar à travers des équipes médicales relevant de l'hôpital militaire régional de Béchar, l'hôpital mixte de Tindouf et des différentes unités de la Région, et la mobilisation de tous les moyens humains et matériels nécessaires", précise la même source.

"La campagne médicale a été entamée au niveau des zones de Ressfa Taiba à Béchar, Boubernous et Hassi Khabi à Tindouf où les citoyens ont pu bénéficier de consultations générales et spécialisées, et de services médicaux de haute qualité", ajoute le communiqué du MDN.

Selon la même source, "cette campagne qui a été saluée par les citoyens, inclura au cours du mois de novembre, les régions de Hassi el Mir à Béchar, Tafkomt et Boutbika et Oum Laassal à Tindouf, ainsi que les régions d'Ain Belbal et de Matarion à Adrar", ajoutant "qu'elle se poursuivra périodiquement tout au long de l'année, au profit de tous les habitants des zones lointaines et frontalières de la 3ème Région militaire".