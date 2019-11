Afrique de l'Ouest: Les Jeunes d'AfriYan dédient le Prix UNFPA pour leur engagement à Mabingué Ngom

Le réseau AfriYan qui incarne la voix de la jeunesse africaine, a été primé lors des « UNFPA Awards », tenus dans la soirée du mercredi 13 novembre 2019 à Nairobi, la capitale kenyane qui accueille la Conférence internationale sur population et développement (Cipd 25).

Une distinction que ces jeunes activistes ont dédié au directeur régional du bureau Afrique de l’Ouest et du Centre de l’UNFPA, par ailleurs, concepteur du mouvement #PutYungPeopleFirst ou « Donner la priorité aux jeunes ».

Une consécration qui sonne comme une marque de reconnaissance envers un homme qui, dans son leadership, a toujours fait la promotion de l’engagement des jeunes sur les questions de développement.

Sur ce sujet, M. Ngom a toujours estimé que « les jeunes doivent être au cœur du développement des pays africains ».

Selon le secrétaire exécutif d’AfriYan, M. Pape Arona Traoré, ce Prix FNUAP qui consacre le leadership et l’engagement de leur organisation à réaliser les droits et à faire des choix pour tous, est la résultante d’un travail des jeunes d’Afrique de l’Ouest et du Centre qui défendent le concept #PutYoungPeopleFirst qui progresse pour « cette Afrique que nous voulons ».

A cet effet, il a décerné une mention Spéciale à Mabingue Ngom pour son leadership et appui permanent ainsi que toute son équipe de UNFPA WCARO.

A travers ses postes sur les réseaux sociaux et ses discours, M. Ngom a toujours fait savoir que « notre ambition commune doit être de mettre les jeunes au premier rang de nos priorités et le dividende démographique est fondamental pour y parvenir ».

Il est également un grand défenseur de la lutte contre les violences basées sur le genre.

Un sujet sur lequel il estime que les acteurs peuvent faire plus que dire que les filles et les femmes sont les plus vulnérables et les moins servies tous indicateurs confondus.

A cet effet, il encourage les garçons qui ont montré qu’ils ont un rôle vital à jouer pour changer la vie des filles.