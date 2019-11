Ile Maurice: Le PMSD se dit satisfait des résultats

Remercier son électorat et tous ceux qui ont œuvré à la performance «très honorable» du parti lors du scrutin du 7 novembre. Tel était l'objectif de l'exécutif du Parti mauricien social démocrate (PMSD) Rodrigues en réunissant la presse, hier, à Anse-aux-Anglais. Une analyse de la situation est également en cours.

Pierrette Prosper, l'un des deux candidats du parti, salue le courage et la détermination des partisans du PMSD. «Nous remercions tous ceux qui nous ont accueillis à bras ouverts durant la campagne électorale. Tout comme les électeurs, les agents, ainsi que les délégués, les médias et la police. Nous avons touché beaucoup de personnes et notre message est passé, mem si nou pa'nn fer bokou tapaz.»

La campagne s'est déroulée dans le calme. Le parti ne s'est engagé dans aucune attaque personnelle contre les adversaires dans le but de respecter les Rodriguais. «Un de nos engagements était de respecter les Rodriguais tout en faisant comprendre ce que nous voulons pour Rodrigues. Les résultats sont là. Nous sommes le deuxième plus grand parti de Rodrigues. Le travail continue sur le terrain pour que nous soyons le plus grand parti de l'île.»

L'autre candidat, Vincent Perrine, explique que le PMSD Rodrigues a mené une campagne très saine. «Nous sommes très satisfaits de notre performance. Le parti n'est actif que depuis février et la campagne a été très courte. Nous avons quand même abattu un travail énorme sur le terrain avec très peu de moyens et de ressources. Ce qui a contribué à notre défaite, c'est la campagne malsaine menée par nos adversaires pour faire peur aux gens.»

Vincent Perrine ajoute que le parti n'a payé aucun électeur pour aller voter, «pa finn donn okenn bal diri pou al voté». Indiquant que le PMSD a obtenu ces résultats la tête haute et sans reproche. «Nous sommes le seul parti qui ait proposé un programme approprié pour Rodrigues. Mais je respecte le choix des électeurs qui ont choisi de soutenir encore une fois l'OPR. L'avenir nous dira si c'est un bon choix. Il n'y a aucun programme venant de l'OPR, sauf une phrase, 'ensemble dans la continuité'. Mais on ne sait pas quelle continuité.»

Le candidat déchu souligne que le travail sur le terrain va continuer pour rester proche de la population. «La prochaine étape est les élections régionales de 2022. Je lance un appel à tous ceux qui désirent nous rejoindre de ne pas hésiter, afin que nous puissions réaliser notre programme pour Rodrigues.»

Commentant le fort taux d'abstention, Vincent Perrine soutient que c'est la faute à l'opposition. Aujourd'hui, ces partis réalisent leur erreur, ayant mordu la poussière. «Notre électorat est intelligent. Zot pa'nn met bag dan néné kouma sertin. Maintenant, l'opposition c'est nous. Il faudra compter avec nous.»