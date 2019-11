Ile Maurice: Scrutin perturbé - La commission électorale rencontre des citoyens

«Pourquoi 6 813 Mauriciens n'ont pu voter le 7 novembre ?», «Y a-t-il eu des magouilles comme le prétendent certaines personnes ?», «Quelles actions seront prises pour que cette situation ne se répète pas ?» C'est pour avoir des réponses à ces questions qu'une dizaine de citoyens, menés par Salim Muthy, rencontreront le commissaire électoral et ses assesseurs à 15 heures aujourd'hui.

La réunion aura lieu au bureau de la Commission électorale. Selon Salim Muthy, le but n'est pas de réclamer l'annulation des élections générales comme demandé dans une pétition en ligne depuis une semaine. La pétition en question a d'ailleurs recueilli environ 100 000 signataires à ce jour mais elle n'est pas reconnue légalement.

Il est important, dit le travailleur social, de dissiper les doutes sur les rumeurs d'irrégularités qui enflent depuis la tenue du scrutin. Et il est tout aussi vital de prendre des actions. «Les citoyens ont le droit de comprendre ce qui se passe. On parle de magouille, on parle de boîte oubliée (NdlR : pas une urne mais une boîte servant à transporter les bulletins vierges de la police aux centres de vote) et certains disent aussi que le chiffre avancé par la Commission électorale n'est pas correct. Il nous faut des explications en bonne et due forme.» Ce serait une situation grave et sans précédent si «les droits constitutionnels des citoyens ont été bafoués».