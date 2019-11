Madagascar: Jr NBA League - Quatre matchs au programme de samedi

J-3. Les jeunes participants à la première édition du tournoi Jr NBA League Madagascar sont impatients.

A soixante-douze heures du coup d'envoi de cette version malgache de la plus prestigieuse compétition de basket-ball, la préparation bat son plein que ce soit du côté de la fédération organisatrice ou chez les équipes des établissements scolaires participantes. Pour cette première journée inaugurale, quatre matchs seront au programme dont l'affiche la plus attendue est la confrontation entre Los Angeles Lakers représenté par ESCA et SUNS défendu par le Lycée Saint-François Xavier Antanimena dans la conférence ouest.Comme il s'agit d'une grande compétition made in USA, l'ambassadeur des Etats-Unis à Madagascar et le représentant de la NBA, honoreront de leur présence cette cérémonie d'ouverture. Cette nouvelle formule de compétition réservée aux établissements scolaires de la capitale durera quatre mois, et respectera à la lettre la version américaine. Elles sont 30 écoles privées et publiques à défendre les couleurs des 30 équipes de la NBA. La présentation de toutes les équipes se fera à 11 heures et sera suivie du premier match.

Programme

12 h 00 : Blazers contre Nuggets

Spurs contre Pelicans

Hornets contre Wizards.

Los Angeles Lakers contre Suns.