Madagascar: Salon de l'Etudiant et de l'Emploi - Des offres de formation habilitées par l'Etat

La première édition du Salon de l'Etudiant et de l'Emploi organisée par la Maison de la Communication des Universités (MCU), attire de nombreuses personnes depuis hier.

En fait, « une trentaine d'offres de formation habilitées par l'Etat y sont exposées par des établissements d'enseignements supérieurs publics et privés. « L'objectif consiste à assurer une meilleure orientation des étudiants et de leurs parents pour bien rentabiliser leurs investissements en temps et en argent, et ce, afin d'éviter leur abandon durant les études universitaire. Ce taux d'abandon a atteint environ 25% chaque année, selon les statistiques publiées par la Banque mondiale », a réitéré Fanjanarivo Symonette Pascaline, la directrice générale de la MCU, lors de l'ouverture officielle de ce salon qui se tient depuis hier sur l'Allée du jardin d'Antaninarenina.

Déplacements. De par sa mission, la MCU sert d'interface entre les étudiants, les universités et les entreprises. « Nous allons ainsi faire connaître au grand public, les offres de formation universitaires existantes et habilitées par l'Etat, en effectuant des déplacements même au niveau de chaque district dans tout Madagascar », a-t-elle enchaîné. Pour sa part, la ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, Blanche Nirina Richard, a soulevé dans le cadre de cette cérémonie que quatre nouvelles universités publiques seront mises en place dès cette année afin d'augmenter la capacité d'accueil de nouveaux bacheliers à Madagascar.

Interlocuteur. Par ailleurs, la MCU publiera bientôt un livre relatant tous les résultats de recherches appliquées menées par des étudiants et des enseignants chercheurs dans le domaine des énergies renouvelables. « Nous assurons également l'interlocuteur entre ces chercheurs et les entreprises ou les investisseurs qui veulent dupliquer à grande échelle leurs projets », d'après toujours les explications de la directrice générale de la MCU. Notons que ce salon de l'Etudiant et de l'Emploi durera jusqu'au 15 novembre 2019. Des conférence-débats se tiendront également durant cet événement à l'espace Tahala Rarihasina à Analakely.