Madagascar-Malaysia Business Forum - De nombreuses opportunités identifiées

Des rencontres B to B entre les opérateurs malaisiens qui sont en visite de prospection à Madagascar et leurs homologues malgaches, ont été organisées hier par Madagascar Malaysia Business Council ou MMBC Madagascar, à l'hôtel Ibis à Ankorondrano.

Durant cet événement intitulé Madagascar -Malaysia Business Forum, de nombreuses opportunités ont été identifiées selon les participants. A titre d'illustration, « il y a une entreprise malaisienne offshore qui offre des financements pour tout opérateur malgache porteur de projet dans tous les secteurs. Il suffit de lui présenter un bon business plan. Et comme retombées économiques tirées de cette affaire, les porteurs de projet pourront bénéficier des avantages fiscaux », a fait savoir Zo Hasina Raharinarivonirina, une étudiante en Science Politique de Paris, qui est en stage à Madagascar.

Partenariats. En outre, d'autres opérateurs économiques nationaux se sont intéressés dans les domaines de la distribution des produits cosmétiques, des produits en plastiques et des compléments alimentaires naturels venant de la Malaisie. Et ce n'est pas tout ! Le marché malaisien s'ouvre également aux exportateurs de produits d'origine malagasy. « L'objectif de l'organisation de ce premier forum économique entre les deux pays vise d'ailleurs à faciliter les rencontres et les partenariats entre leurs opérateurs », d'après les explications d'un responsable au sein de MMBC Madagascar.

Visite d'industries. Du côté de la délégation malaisienne conduite par le Dr Kabour Abdul, président du MMBC en Malaisie, il a évoqué que de nombreux secteurs attirent ses opérateurs à Madagascar. On peut citer entre autres, la construction, l'enseignement supérieur, la santé, le commerce, l'industrie et les énergies renouvelables. C'est la première visite des opérateurs malaisiens en terre malgache. Ceux-ci effectueront ce jour une visite d'industries et bien d'autres infrastructures leur permettant de s'imprégner de la situation économique à Madagascar, a-t-on appris.