Madagascar: Dix ans de la proclamation de la Mandela Day - Appui aux détenus d'Antanimora

Célébrée le 18 juin, la journée internationale Nelson Mandela (déclarée comme telle, le 9 novembre 2009, par l'Assemblée générale des Nations Unies, en l'honneur de la contribution apportée par cette grande figure sud-africaine à la culture de la paix et de la liberté), est une occasion de mener des actions un peu partout dans le monde en faveur de ces mêmes causes : la promotion de la culture de paix et la liberté.

C'est ainsi que l'association Blessing Covenant a choisi la date du 9 novembre 2019, marquant les dix ans de la déclaration de l'AG de l'ONU consacrant une journée à Nelson Mandela, pour mener une nouvelle action en faveur des femmes détenues à la maison centrale d'Antanimora et de leurs enfants. Car des enfants en bas âge vivent bel et bien dans cette prison, avec leurs mères incarcérées. Quelques 700 femmes et enfants ont alors bénéficié des actions menées par l'association : une distribution de produits de première nécessité et de nourritures, ainsi qu'une séance de dépistage du diabète, en complément des actions déjà menées le 18 juillet dernier, lors de la Mandela Day.

Le président de l'association, Jo Christian Lary Razanajatovo, a annoncé à cette occasion la prochaine mise en œuvre de projets de l'association au profit des centres de détention, telle la construction d'un centre de santé et d'un centre de formation en langues étrangères et en couture au profit des détenus, ainsi que la prochaine mise en place d'une boulangerie au centre de rééducation d'Anjanamasina. A l'occasion de la célébration de la journée mondiale de l'enfance, le 20 novembre - marquant également l'anniversaire de l'adoption sur la Déclaration et la Convention relative aux droits de l'enfant - l'association prévoit également d'autres actions dans les quartiers des mineurs des établissements de détention.