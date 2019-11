Madagascar: Université de Fianarantsoa - Coopération malgacho-napolitaine

Poignée de main entre le Recteur de l'Université Federico II de Naples et le président de l'Université de Fianarantsoa, pour sceller la nouvelle coopération entre les deux universités.

Une formation en géologie et un laboratoire de géologie seront bientôt mis en place à l'Université de Fianarantsoa grâce à un partenariat avec l'Université Federico II de Naples, en Italie. L'accord de coopération relatif à ce projet vient d'être signé en début de semaine dans le cadre de la mission officielle en Italie d'une délégation de l'Université de Fianarantsoa, dirigée par Fontaine Rafamantanantsoa, président de cette université. La rencontre avec le Recteur de l'Université Federico II de Naples, Gaetano Manfredi, qui a eu lieu le 11 novembre dernier, a ainsi abouti à ce partenariat scellé sur le papier à travers la signature de l'accord de coopération. L'ouverture de cette formation en géologie se fera dans un proche avenir, assure-t-on du côté de l'Université de Fianarantsoa.

Potentialités minières. En Italie jusqu'au 17 novembre 2019, la délégation fianaroise a pu concrétiser à travers sa démarche, un partenariat de plus avec des acteurs pouvant développer de diverses manières, la formation et la recherche au sein de l'Université de Fianarantsoa. La coopération avec l'université napolitaine est d'une grande importance, souligne la partie malgache, au regard des potentialités minières de Madagascar en général et de la province de Fianarantsoa en particulier. Rappelons que l'Université Federico II de Naples est l'une des plus anciennes universités au monde, étant fondée en 1224. Principale université à Naples, l'Université Federico II est la première université laïque créée dans le monde et parmi les universités publiques les plus anciennes. Parmi les départements les plus réputés de cette université napolitaine figurent les biotechnologies, la génétique, la médecine et les sciences humaines, mais surtout l'ingénierie.