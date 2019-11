Madagascar: Musique - Album et concert dans l'agenda de Jenfl Style

Jenfl style a un almanach chargé. A part les concerts à Tamatave et dans la capitale malgache le 21 novembre et le 13 décembre prochain, le collectif est en train de préparer leur album. Le titre n'est pas encore dévoilé mais, Nick promet de la bonne musique.

La vie, les sentiments, l'amour et la nature sont les thèmes préférés de ce collectif créé en 2015. Huit titres sont déjà diffusés dans les réseaux sociaux et sur les ondes. En écoutant ces morceaux, on ressent même assez rapidement que ce collectif a été aussi bercé par le Jazz, le Rock, le Soul et le Blues. Jenfl Styl , c'est Nick Swyde au chant et à la guitare rythmique, Charley à la lead guitar et aux chœurs, Patrick Elino à la batterie et aux chœurs , Mamplam à la basse et Nyhra chanteur.

Ils produisent du Reggae pur et cela ne fait que conférer plus d'originalité aux morceaux composés et interprétés par les cinq jeunes hommes. Et Jenfl style n'a pas besoin d'être natif de Kingstown pour faire du Roots. Ils maitrisent parfaitement le style.