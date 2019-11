Ile Maurice: Pravind Jugnauth - «Maunthrooa va step down»

Le Premier ministre tient en ce moment une première session de travail avec tous les élus du gouvernement. «C'est une réunion de travail au niveau de l'Alliance Morisien», dira Pravind Jugnauth dans une déclaration à la presse.

Il a aussi commenté la récente condamnation de Prakash Maunthrooa, ancien directeur de la Mauritius Ports Autority dans le cadre de l'Affaire Boskalis. Les plaidoiries en vue de la sentence se tiennent ce jeudi 14 novembre, mais, déjà, explique le Premier ministre, le principal concerné a indiqué qu'il va démissionner de toutes ses fonctions. «Prakash Maunthrooa va 'step down'partout», souligne Pravind Jugnauh.

Prakash Maunthrooa, ancien conseiller du Premier ministre, siège sur au moins sept différents conseil d'administration. Depuis l'arrivée du MSM au pouvoir, il a été nommé sur le conseil d'administration d'Air Mauritius, de la SICOM et de la SBM Holdings Ltd. Celle-ci contrôle plusieurs filiales dont la SBM (NBFC) holdings ltd, la SBM (Bank) Holdings Ltd et la SBM (NFC) holdings ltd. Il siège également sur le conseil d'administration de ces filiales.

Avant de siéger sur ces boards, Prakash Maunthrooa était le directeur du Board of Investment, à un moment de sa carrière. Il a aussi fait un passage sur le conseil d'administration de l'Information and Communication Technologies Authority.