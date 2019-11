Ile Maurice: Affaire Boskalis - Prakash Maunthrooa n'en restera pas là

Peu après les plaidoiries faites en vue de la sentence après sa condamnation en cour intermédiaire dans l'affaire Boskalis, Prakash Maunthrooa a ouvertement indiqué qu'il interjettera appel. «Mo pa dakor», insiste-t-il à plusieurs reprises face aux journalistes présents.

Prakash Maunthrooa, ancien directeur de la Mauritius Ports Authority (MPA), était poursuivi pour entente délictueuse et avait été trouvé coupable sous une charge. Tandis que Siddick Chady, qui était alors chairman de la MPA a été reconnu coupable sous la charge de «using his public office for gratification» sous la Prevention and Corruption Act.

La charge retenue contre Prakash Maunthrooa porte sur la tenue de réunions entre l'accusé et le représentant de Boskalis, Peter Boer. Cela, dans le contexte d'allégations de pots-de-vin dans un contrat de dragage du port par cette firme néerlandaise. Me Nadeem Aullybocus assisté de Me Arun Bhinda estime que la Cour n'a pas pu prouver l'élément de l'illégalité par rapport à ces réunions. C'est ainsi qu'ils ont indiqué qu'ils feront appel du jugement.

Me Said Toorbuth qui représente Siddick Chady a pour sa part soutenu que le raisonnement avancé dans le jugement «ne tient pas la route en droit». Il entend étudier le jugement afin de voir s'il sera question d'interjeter appel ou non.

Déjà, lors des plaidoiries, l'avocat de Siddick Chady a demandé un «absolute discharge» dans le cas de son client. «Le caractère, la conduite de mon client justifient un absolute discharge», soutient-il. Me Rashid Ahmine du bureau du Directeur des Poursuites Publiques a pour sa part demandé à la cour d'imposer une peine d'emprisonnement à Siddick Chady.

La magistrate Wendy Rangan prononcera la sentence le 21 novembre.