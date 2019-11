Cameroun: Concession Terminal à conteneurs - Le DG PAD manœuvre-t-il contre la décision du SGPR ?

Dans sa récente livraison parue la semaine dernière, l'hebdomadaire AFRIPORT NEWS ONLINE N°0044, « le journal en ligne de l'association de développement portuaire, membre de la communauté portuaire du Cameroun » fait une analyse qui remet en cause la décision du SGPR du 23 octobre 2019.

En effet, dans la correspondance, suscitée, le SGPR demandait au DG PAD de suspendre la passation de la concession du terminal à conteneur du port de Douala Bonaberi en attendant les conclusions définitives de l'affaire APM Terminals BV et Bolloré SA contre le Port autonome de Douala, pendante au Tribunal administratif du Littoral à Douala.Alors que toute la communauté portuaire attend les conclusions définitives de l'affaire suscitée, le journal l'hebdomadaire AFRIPORT NEWS ONLINE dont le PAD est membre semble ramer à contre-courant de la décision présidentielle. Cet hebdomadaire titre « Concession du terminal à conteneurs du port de douala suspendue : questions sans réponses ». « La suspension de la finalisation du contrat de concession du terminal à conteneurs du port de Douala avec l'opérateur italo-suisse TIL suscite de nombreuses interrogations, au regard d'une situation similaire connue au port de Kribi il y a quelques années », écrit le journal proche du DG PAD.

Elu président de la France en mai 2017, Emmanuel Macron qui a déjà effectué plusieurs voyages en Afrique évite subtilement le Cameroun, ce, pendant qu'il exerce une pression douce sur Yaoundé pour la résolution de la crise anglophone pour plus d'ouverture politique. Il n'en fallait pas plus à Paul Biya, qui a toujours de la suite dans les idées, pour qu'il se mette à agiter la menace de retrait de la concession du terminal à conteneurs du Port Autonome de Douala (Pad) à Douala International Terminal (DIT), filiale du groupe Bolloré dont le contrat arrive à expiration dans deux mois, soit en décembre 2019.

Plus grave, le journal, qui bénéficie d'appuis solides à la direction générale du Port autonome de Douala, accuse le Président de la République du Cameroun d'avoir cédé à la pression de la France. « Le 10 octobre dernier à Lyon, alors que Paul Biya prenait part, à l'invitation d'Emmanuel Macron à la conférence de reconstitution du Fonds mondial de lutte contre le Sida, la tuberculose et le paludisme, il a eu son premier tête-à-tête avec le jeune président français. Preuve qu'en dehors des questions sécuritaires et de coopération, le dossier du terminal à conteneurs de Douala a été abondamment discuté entre les deux chefs d'Etat, le 23 octobre, Paul Biya a ordonné via son secrétaire général, la suspension de la suspension des travaux de finalisation des termes du contrat de concession avec l'adjudicataire provisoire, qui devait entrer en activité dès le 1er janvier 2020 », croit savoir le journal.

Et le journal de s'interroger : Quelle sera l'issue de cette démarche ? « Toutes les options sont sur la table. Si la Cour Suprême n'a pas statué à cette date, le PAD peut, en application des dispositions du contrat de concession, au cas où les conditions sont réunies, reprendre en main la gestion du terminal à conteneurs, en attendant l'aboutissement du processus en cours. Le PAD est-il prêt à le faire ? Difficile à dire.

Autre scénario esquissé par les spécialistes, c'est que l'Etat, propriétaire et actionnaire unique, décide de procéder à une prorogation travaux de finalisation des termes du contrat de concession avec l'adjudicataire provisoire, qui devait entrer en activité dès le 1er janvier 2020. Le journal du PAD conclu son analyse en jetant un doute sur l'indépendance et la crédibilité des différents pouvoirs camerounais : « La suite est vivement attendue, car elle devra concourir à crédibiliser les pouvoirs exécutif, judiciaire, politique et économique du Cameroun ».