Angola: Le projet de loi sur le blanchiment d'argent fait l'objet d'un consensus

Luanda — Après des désaccords sur les concepts de Personnes politiquement exposées (PEP) et autres, les députés à l'Assemblée nationale sont finalement parvenus à un consensus et ont approuvé, dans la spécialité, le projet de loi sur la prévention et la lutte contre le blanchiment d'argent.

L'instrument juridique, dont le titre est Prévention et lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive, est donc conforme et son approbation finale devrait avoir lieu le 20 de ce moi.

Ce projet de loi considère comme PEP tous les titulaires de charges publiques et leurs parents de troisième génération, lesquels sont soumis aux recommandations du Groupe d'action financière internationale (GAFI), organisme qui procède à des évaluations périodiques des lois nationales.

Djamila de Almeida, du MPLA, s'est demandé, par exemple, pourquoi les personnes proches sont considérées comme politiquement exposées, car le concept de famille en Angola est plus large.

Pour clarifier la situation, le directeur national pour la politique de justice, José Nascimento, en tant que représentant du promoteur, a indiqué que le concept de personnes politiquement exposées est inclus dans les recommandations du GAFI, qui suggère également aux États de procéder conformément à leurs réalités culturelles et sociales.

«Les recommandations indiquent que les États, dans ce cas, les législateurs peuvent décider en fonction de leur réalité sociale et culturelle. Parce que l'expérience montre qu'il y a des états ouverts et plus fermés. C'est un prolongement du législateur», a-t-il défendu.

Mais le député João Pinto, également du MPLA, qui s'est opposé à l'extension des PEP aux familles, en général, lors des débats sur ce projet de loi, a répudié le fait que les normes internationales «ne disent pas qu'il en soit ainsi, mais conseillent à chaque État de respecter son ordre socioculturel », avertissant que« nous allons trop loin que ne le préconisent les recommandations».

Dans le même ordre d'idées, José Nascimento a de nouveau précisé que le concept de PPE impliquait également des personnes ayant des relations personnelles, professionnelles, sexuelles, en dehors des relations socio-affectives, entre autres.

Jorge Ribeiro, également membre du MPLA, a indiqué que la nouvelle loi serait la bienvenue pour adapter les procédures judiciaires angolaises à la lutte contre le blanchiment d'argent, améliorer le système de sécurité nationale et donner un nouvel élan au système financier national.

A son tour, le représentant indépendant Leonel Gomes a souligné le fait qu'une base solide soit en voie de création pour adapter le droit aux instruments internationaux, de sorte que l'Angola soit participant et contributeur au fléau qui trouble le monde.

Au sujet des PPE, il a dit qu'il s'agissait d'un «peu importe» parce que «la loi n'est nuisible à personne», à moins que, dans la pratique, on fasse autre chose hors de la loi.

Le projet de loi sur la prévention et la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération d'armes de destruction massive remplacera le décret 34/11 du 12 décembre 2010, qui comprend 93 articles, quatre titres, six chapitres et huit sections.