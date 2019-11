Sénégal: Le Sabre d'El Hadji Oumar Tall et d'autres sujets au menu des échanges Macky Sall-Edouard Philippe, dimanche

Dakar — Le président de la République, Macky Sall, présidera, dimanche, en compagnie du Premier ministre français, Édouard Philippe, en visite à Dakar, une cérémonie sur la restitution au Sénégal du Sabre du marabout et résistant sénégalais El Hadji Oumar Tall, a appris l'APS.

Macky Sall et Edouard Philippe, après leur entretien et une séance de signatures d'accords notamment économiques, présideront une cérémonie articulée autour de la restitution au Sénégal du Sabre d'El Hadji Oumar Tall, conformément aux engagements pris par le président de la République française, selon un communiqué de l'Ambassade de France au Sénégal.

Le Premier ministre français sera accompagné lors de sa visite (17 et 18) de Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires Étrangères, de Florence Parly, ministre des Armées, de Jean-Baptiste Djebbari, secrétaire d'État auprès de la ministre de la Transition Écologique et Solidaire, chargé des Transports, d'Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances, de Gabriel Attal, secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Education nationale et de la Jeunesse, de Laurent Nunez, Secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur, de parlementaires, de chefs d'entreprise et de personnalités culturelles.

Edouard Philippe va ensuite participer à un déjeuner de travail qui permettra de faire le point sur les feuilles de route avec les ministres s'agissant de la coopération économique, culturelle, dans la formation et le sport - dans la perspective des Jeux Olympiques de la Jeunesse de Dakar de 2022 - ainsi que sur les questions de mobilité et les enjeux migratoires, indique t-on.

Le communiqué informe que le Premier ministre français ouvrira, lundi, avec le président Macky Sall, le Forum International de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique.

Edouard Philippe ira également à la rencontre des militaires français notamment en charge du partenariat de formation avec les militaires sénégalais, note la source ajoutant qu'il assistera ensuite à une démonstration des forces spéciales sénégalaises.

A cette occasion, le Premier ministre français "rappellera l'importance de la coopération entre nos forces armées, en particulier sur la priorité de la lutte contre le terrorisme, et la place du Sénégal dans les forces multilatérales dans la région".

Par ailleurs, le chef du gouvernement français va échanger avec de jeunes candidats en cours de recrutement aux postes de conducteurs du futur Train express régional (TER), "ce projet emblématique de la relation bilatérale entre la France et le Sénégal, qui devrait transporter à terme plus de 100 000 voyageurs par jour, permettra la création de plus de 700 emplois dans les prochains mois".