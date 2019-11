Sénégal: Les importations en progression de 10, 7 % en 2018 (ANSD)

Dakar — La valeur financière des importations sénégalaises a atteint 3916, 3 milliards de francs CFA en 2018, contre 3536, 5 milliards l'année précédente, soit une augmentation de 10, 7 %, a indiqué l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD).

Cette évolution est consécutive à la remontée des achats à l' extérieur de produits pétroliers finis (+47,3%), des huiles brutes de pétrole (+25,7%), des métaux communs et ouvrages en ces métaux (+21,8%), des matériels de transport et pièces détachées (+20,0%), des autres produits (+11,0%) et des produits pharmaceutiques (+9,5%), souligne notamment la structure.

Dans sa Note d'analyse du commerce extérieur du Sénégal, l'ANSD fait état d'une modération de cette hausse par la baisse des importations des huiles et graisses (-25,5%) et des machines et appareils (-12,3%).

Le document consulté à l'APS relève que la structure des importations en 2018 est restée identique à celle de 2017, ayant notamment été constituée principalement des biens d'équipement.

L'Europe ((47,7% après 46,3% en 2017), l'Asie (27,0 % après 27,2% en 2017) et l'Afrique (18, 0% après 17,7% en 2017), ont été les principaux fournisseurs du Sénégal en 2018, fait-on savoir.