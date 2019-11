Sénégal: Kolda - Le financement des projets au menu d'un forum

Kolda — Un forum sur la recherche de financements des projets et actions prioritaires planifiées dans la région de Kolda a pris fin ce jeudi, a constaté l'APS.

La rencontre de deux jours a réuni des partenaires et investisseurs des collectivités territoriales dans la région de Kolda.

"L'objectif de ce forum était de permettre une mise en relation entre collectivités territoriales, partenaires et investisseurs autour des projets et actions prioritaires des secteurs névralgiques de la santé, l'éducation, la protection sociale l'eau, l'hygiène, assainissement, la sécurité alimentaire, l'environnement etc", a expliqué Abdoul Hanne, directeur de l'Agence régionale de développement (ARD) de Kolda.

Cette mise en relation va déboucher sur un appui technique et financier pour accompagner la mise en œuvre des projets et actions prioritaires définies dans les différents plans d'investissement annuel et plans de travail annuel des collectivités territoriales.

Ce forum offre des opportunités de négociation et de visibilité sur les priorités des collectivités territoriales et les domaines d'intervention des projets et programmes pour une meilleure prise en charge des services sociaux de base, selon le directeur de l'ARD.

Les différents partenaires et acteurs se sont engagés à accompagner les actions prioritaires des collectivités territoriales.