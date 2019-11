Ile Maurice: District de Flacq - La chasse au poste de président ouverte

«Nous devons nous préparer à organiser les élections villageoises, probablement l'année prochaine.» Déclaration d'Anwar Husnoo, lors de la prestation de serment des ministres, mardi, à la State House. Sauf qu'entre-temps, au conseil de district de Flacq, les choses s'activent avec le poste du président, étant vacant. Les élections en ce sens sont prévues pour le lundi, 18 novembre à 13 heures.

Le poste de président du conseil de district de Flacq est devenu automatiquement vacant, après que Vikram Hurdoyal, jusqu'ici président de ce conseil ayant été élu dans la circonscription n°10 (Montagne-Blanche-Grande-Rivière-Sud-Est) lors des législatives et qui occupe désormais le poste du ministre de la Fonction publique. Ainsi, selon la loi, l'élection en vue de le remplacer à ce poste au conseil se fera lundi prochain à 13 heures. Trois noms sont en lice pour accéder à la présidence. Il s'agit de Bojh Ramkurrun, conseiller de district de Poste de Flacq, Kreetanandsing Mohun de Lallmatie et Doorjodhanlall Salandy de Queen Victoria.

«Vikram Hurdoyal était en congé pendant la campagne et dès les résultats des élections proclamés, son poste est automatiquement devenu vacant et il faut le remplacer dans un délai de dix jours», expliquent des sources concordantes au sein de cette instance.

Ainsi si Bojh Ramkurrun et Doorjodhanlall Salandy contactés hier, affirment qu'ils participeront bel et bien à cette élection. Kreetanandsing Mohun, qui occupe le poste de vice-président du conseil, explique qu'il n'est nullement dans la course. «Mo pou gard samem poste moi», confie-t-il. Les deux autres espèrent eux pouvoir avoir la chance de présider le conseil, «mem si pou enn ti momen akoz election villageoises deryer la porte mem la.»

Pour ce qui est de Ranjiv Woochit, élu dans la circonscription n°5 (Pamplemousses-Triolet), sous la bannière de l'Alliance Nationale, il conservera son poste de conseiller du village de Triolet. «Il n'y a aucune loi pour dire qu'il doit partir», précise-t-on. Car un député à l'Assemblée nationale peut s'adonner à un deuxième travail. «Si li dokter li gagn drwa kontign fer konsiltasion par exemp.» Ranjiv Woochit est aussi de cet avis. «Oui je conserve mon poste de conseiller», a-til déclaré.

Les élections villageoises maintenues pour 2020

Les élections villageoises sont maintenues pour 2020. Selon nos recoupements, le renouvellement du mandat des élus des 130 villages concernés par cette joute électorale aura lieu d'ici juin 2020. Les élections municipales auront lieu après. Selon une source proche du gouvernement, la dernière fois que les élections villageoises ont eu lieu remontent à 2012 et le gouvernement ne peut se permettre de les renvoyer à nouveau. D'autant plus qu'en novembre 2018, un amendement avait été apporté à la «Local Government Act» et voté par les parlementaires pour que ces élections soient repoussées. Elles auraient dû avoir lieu au plus tard le 2 décembre mais la tenue des élections générales a changé la donne. Le nouveau ministre de tutelle le Dr Anwar Husnoo aura une rencontre avec la commission électorale avant la fin de l'année pour en discuter. Quid des élections municipales ? Après sa victoire vendredi dernier, Pravind Jugnauth a fait comprendre que la prochaine étape serait de remporter les élections municipales comme en 2015 et la première semaine de juin 2020 avait été anticipée. Sauf que ce ne sera pas possible d'organiser les deux élections durant la même période. Notre source avance que ce sera l'un des premiers dossiers sur lesquels le Conseil des ministres fraîchement constitué s'attellera dès vendredi.