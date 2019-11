Soudan: L'initiative de réforme bancaire sera lancée samedi

Khartoum — - Le porte-parole de l'Union des banques soudanaises, Dr. Taha Al-Tayeb a annoncé que le symposium de l'Union des banques se tiendra, samedi, à l'hôtel Al-Salam Rotana pour discuter des réalisations du secteur bancaire au cours de la période (2012-2018), des difficultés rencontrées et le cadre de la réforme souhaité du secteur bancaire pendant la période de transition et sous les auspices et le patronage du Conseil des ministres et du ministre des Finances

Dans une déclaration à (SUNA), il a déclaré que l'Union des banques avait déjà rencontré le Premier ministre et le ministre des Finances et l'avait informé sur la réalité du secteur bancaire, des traitements et des préparations d'un séminaire de travail.

Il a ajouté que le document passera en revue la structure du secteur bancaire au cours des six années, le nombre et la classification des banques, les réalisations et le total des actifs des banques, des dépôts, du capital et des finances, ainsi que les défis auxquels les banques sont confrontées, qui sont représentés par l'inflation et le blocus économique.