Cameroun: Coopération Cameroun - Allemagne - un acteur du développement local décoré

Thorsten Waibel, chargé de projet principal à la Division gouvernance Afrique de l'Ouest de la Kfw arrivé en fin de séjour à Yaoundé a reçu la médaille de Chevalier de l'Ordre de la valeur hier.

La reconnaissance du Cameroun à l'endroit de Thorsten Waibel, arrivé en fin de séjour au Cameroun, scintille comme sa médaille de Chevalier de l'Ordre de la valeur. Le chargé de projet principal à la Division gouvernance Afrique de l'Ouest de la Kfw, établissement de crédit pour la reconstruction, institution de droit public allemande, a reçu cette distinction hier, à titre exceptionnel, des mains du ministre de la Décentralisation et du Développement local, Georges Elanga Obam. Ce dernier, dans son intervention, a rendu hommage à ce haut fonctionnaire de la Kfw qui a facilité l'octroi de nombreux financements de projets de développement local au Cameroun.

A titre d'illustration, la mise en service de ces projets d'éclairage public à l'énergie solaire qui s'est déroulée les 28 et 29 octobre 2019 à Dschang et Foumbot, deux villes de la région de l'Ouest. Ces ouvrages sont une dotation du Fonds spécial d'équipement et d'intervention intercommunale (Feicom) qui a bénéficié d'un appui financier de la coopération allemande via la Kfw dans le cadre du Programme de décentralisation Feicom-villes-moyennes (Pdfvm). Le récipiendaire a exprimé toute son émotion et sa gratitude au gouvernement camerounais, pour cette marque d'estime et de reconnaissance. Thorsten Waibel a dit demeurer un ami du Cameroun et a encouragé les pouvoirs publics dans le processus d'accélération de la décentralisation.