Cameroun: Eliminatoires CAN 2021 - Les Lions tenus en échec

Le Cameroun a été contraint au match nul hier à Yaoundé (0-0) par une solide équipe du Cap Vert.

Manque d'efficacité. Voilà en quelques mots résumé le problème des Lions indomptables au terme de la première journée des éliminatoires de la CAN 2021 dans le groupe F. Hier au stade Omnisports de Yaoundé, le Cameroun n'a pas réussi à faire plier une (pas si) surprenante équipe du Cap Vert, se contentant d'un score de parité 0-0. Antonio Conceiçao, le sélectionneur camerounais, avait pourtant misé sur un système offensif en 4-3-3. Mais Eric Maxim Choupo-Moting, Christian Bassogog et Karl Toko Ekambi n'ont pas réussi à tromper la vigilance d'un Josimar Dias ? alerte dans les buts des Requins bleus.

Après une première mi-temps assez pauvre en véritables occasions de but, le Cameroun va mettre la pression sur la défense adverse, plutôt bien regroupée. Il y a notamment eu ce retourné acrobatique de Toko Ekambi à la 55e min qui envoie le ballon dans les airs. Ou encore cette tête de Choupo-Moting qui est envoyée en corner quelques minutes plus tard. Il y a aussi eu ce double tir de Kunde Malong et Michael Ngadeu mais rien n'y fera : le Cameroun restera muet. Le Cap Vert lui donnera quelques rares sueurs froides au nombreux public camerounais avec des incursions stériles.

On aura donc eu droit à une équipe des Lions indomptables approximative, parfois nonchalante et qui semblait épuisée. Il faut dire, comme a affirmé le sélectionneur à la presse, que les conditions de préparation n'étaient pas forcément les meilleures. Avec des joueurs arrivés la veille du match et une seule séance d'entraînement pour le groupe avant la rencontre. Retenons aussi l'argument des joueurs qui se plaignaient de la pelouse. On n'a pas non plus eu le temps de travailler la cohésion et la récupération ? Admettons. Mais les choses ne vont pas s'arranger d'ici à dimanche, puisque les Lions ont quitté Yaoundé dans la foulée du match pour Douala.

Ce jeudi, l'équipe rejoindra le Rwanda où elle affronte le 17 novembre prochain la sélection locale pour le compte de la 2e journée des éliminatoires. Là aussi, Les Lions disposent d'une marge de manœuvre limitée. Mais il faudra impérativement montrer un meilleur visage pour engranger le maximum de points dans cette poule où le Cameroun est qualifié d'office en tant que pays organisateur. Sans être forcément à l'abri.

Fiche technique

Cameroun-Cap Vert : 0-0 Cameroun : Onana, Fai, Oyongo, Ngadeu, Jerôme Onguene, Ngamaleu (Aboubakar), Kunde Malong, Zambo Anguissa, Bassogog (Ganago), Toko Ekambi, Choupo-Moting (Lamkel Ze) Coach : Antonio Conceiçao Cap Vert : Josimar Dias, Tavares, Rodrigues, Almeida, Vieira Tavares, Mendes Rodrigues (Ramos), Leite (Alvarenga), Julio Tavares (Ricardo), Ryan Mendes, fortes Coach : Rui Aguas

Arbitre : Bakary Papa Gassama (Gambie) Assistant 1 : Omar Darboe (Gambie) Assistant 2 : Nfally Jarju (Gambie)