Gabon: MIMONGO - Faute de gasoil,l'eau et le courant manquent à l'appel dans les ménages

L'eau et le courant manquent à Mimongo faute de gasoil. Le piteux état de la route serait en grande partie responsable de cette situation que vivent les habitants cette petite ville du sud du Gabon, chef-lieu du département d'Ogoulou dans la province de la Ngounié.

Les camions transportant du gasoil ne peuvent circuler à cause de la route qui se dégrade en cette saison pluvieuse. L'indignation est le sentiment le mieux partagé dans cette partie du pays.

Les habitants de Mimongo sont privés d'eau et d'électricité depuis quelques jours déjà. Pour beaucoup d'entre eux, la centrale électrique est en arrêt pour manque gasoil car les camions ne peuvent pas venir. Les populations de cette partie du Gabon ne savent plus à quel saint se vouer. Certains habitants de cette cité disent être abandonnés par les hautes autorités de ce pays. « Qu'avons-nous fait pour mériter ce qui nous arrive. Nous avons aussi besoin de vivre comme les autres Gabonais. Avoir l'eau, le courant et la route. Nous ne demandons juste que ça, rien que ça ! Est-ce trop demander ? » s'interroge un natif de Mimongo qui s'indigne.

Il faut dire que l'accès à cette petite ville du sud du Gabon, chef-lieu du département d'Ogoulou dans la province de la Ngounié est un chemin de croix, en témoignent les voyageurs. « Nous subissons la galère, nous voyageurs et originaires de cette ville du Gabon. Durant la saison des pluies, nous courons de graves dangers. Le piteux état de la route et les ponts de fortune, qui plus sont en bois, engendrent en nous le stress, les angoisses. Nous avons toujours la peur au ventre. C'est Dieu qui veille vraiment sur nous à chaque fois que nous voyageons » confesse un conducteur.

« Mon frère, je suis à Mimongo sans eau sans courant à cause du problème de la route. Ici les camions ne peuvent pas arriver à cause de l'état de route et des ponts. J'apprends que la centrale électrique est en arrêt pour manque gasoil car les camions ne peuvent pas venir » affirme un autre habitant.

Les problèmes d'eau, d'électricité et surtout des routes restent toujours d'actualité au Gabon. Les habitants de cette petite ville espèrent que les membres du Gouvernement ont entendu leur cri de détresse.Sinon,l'indignantion reste le sentiment le mieux partagé par beaucoup d'entre les habitants de cette petite ville du sud du Gabon, chef-lieu du département d'Ogoulou dans la province de la Ngounié.