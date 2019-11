Angola: Basketball/Tournoi de qualification olympique à Maputo - Les « lionnes » retrouvent les palancas negras

L'équipe nationale de basket du Sénégal engage ce jeudi 14 novembre les préliminaires du tournoi préolympique de basket qualificatif pour les jeux olympiques de Tokyo, qui se disputent à Maputo (Mozambique). Les Lionnes feront face aux Palancas Négras de l'Angola dans le groupe.

Vice-championnes d'Afrique, les protégées de Cheikh Sarr retrouvent une équipe qu'elles ont réussi à dominer lors du dernier Afrobasket 2019 qui s'est déroulé à Dakar.

Mais une équipe qui a été rajeunie avec cinq nouvelles arrivées, en l'occurrence Joana Domingos Antonio, Eduarda Inacio Gabriel, Angelina Paulo Golome, Jessica Malagi et Juda Quindanda.

« On va retrouver l'Angola qu'on a joué lors de l'Afrobasket. On n'avait pas joué le Mali à Dakar. Si on sort premier ou deuxième de notre poule, on va croiser le Nigeria le Mozambique ou la RD Congo.

Ce sont des équipes qu'on a déjà jouées et nos fiches de supervision vont servir à quelque chose, ainsi que les vidéos » note le coach Cheikh Sarr lors de la préparation des Lionnes.

La bande à Mame Marie Sy qui a hérité du brassard de capitaine et autre Oumou Khayri Sarr n'aura pas de répit puisqu'elle affrontera demain, vendredi, l'équipe du Mali.

« On est deuxième en Afrique, le Mali et le Mozambique sont respectivement 3eme et 4eme. On a des équipes qui veulent réaliser ce rêve olympien. On fera tout pour passer et si c'est le cas, on ira chercher la qualification au JO en février.

On assurera la transition, si ça ne passe pas. On est vice-champion d'Afrique et on ne peut pas aller à ce genre de compétition avec des ambitions à la baisse. Même si, la Fédération nous demande d'assurer la transition et d'y aller avec un bon noyau », précisait le coach des Lionnes.

Dans ce tournoi, les deux meilleures équipes de chaque groupe se qualifieront pour les demi-finales. Le vainqueur du groupe A sera opposé à l'équipe classée deuxième dans le groupe B et le vainqueur du groupe B à l'équipe deuxième du groupe A.

Les deux vainqueurs des demi-finales valideront automatiquement leurs billets pour le tournoi TQO, qui regroupe 16 nations.