Algérie: Découverte et destruction d'une casemate pour terroristes à Djelfa

Alger — Une casemate pour terroristes contenant des vêtements et divers objets a été découverte et détruite, mardi dans la wilaya de Djelfa, par un détachement de l'Armée nationale populaire (ANP), indique mercredi un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

"Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un détachement de l'ANP a découvert et détruit, le 12 novembre 2019, une (01) casemate pour terroristes contenant des vêtements et divers objets suite à une opération de fouille et de ratissage menée dans la localité de Abdelmadjid, commune de Ammoura, wilaya Djelfa/1èreRégion militaire", précise la même source.

Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, "des détachements de l'ANP ont intercepté à Tamanrasset et Bordj Badji Mokhtar/6ème RM, vingt-et-un (21) individus et saisi treize (13) groupes électrogènes et treize (13) marteaux-piqueurs", ajoute le communiqué du MDN.

Par ailleurs, des Garde-frontières "ont appréhendé, à Aïn Safra, wilaya de Naâma/2ème RM, deux (02) narcotrafiquants qui étaient à bord d'un (01) camion porte-engins chargé de 106 kilogrammes de kif traité, tandis que des éléments de la Gendarmerie nationale ont saisi, à Jijel/5ème RM, 20 kilogrammes et 600 grammes de la même substance".

La même source ajoute que "dix-neuf (19) immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à Ghardaïa/4ème RM".