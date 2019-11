Togo: Vizy au contact des pépiniéristes et planteurs de Tône Ouest

Dans le cadre de l'exécution du FSPI PISCCA Togo 2019 (Projets Innovants de la Société Civile et des Coalitions d'Acteurs), les pépiniéristes et planteurs de Tône Ouest (Songouman), ont reçu le financement du service de coopération et d'action culturelle de l'ambassade de France.

Pour constater l'effectivité des activités de cette Association des pépiniéristes et planteurs de Tône Ouest, l'Ambassadeur de France au Togo, Marc Vizy, selon une dépêche parvenue à notre rédaction ce Jeudi, a visité le village de Tambiga dans la région des Savanes, où est mis en œuvre du projet d'agroforesterie et d'élevage caprin, soumis par les membres de cette association.

Il a été question d'échanges entre le représentant de la France au Togo et les villageois et membres de cette association pour que ce projet soit mené à bien.

Pour information, le FSPI PISCCA (Projets Innovants de la Société Civile et des Coalitions d'Acteurs) permet de subventionner une dizaine de projets s'inscrivant dans la promotion de l'autonomisation économique et sociale des femmes et des jeunes.

Il a pour objectif au travers de ces projets, de faciliter le développement d'initiatives issues de la société civile et conçues pour contribuer à l'amélioration des conditions.