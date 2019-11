Congo-Brazzaville/Sénégal: Eliminatoires CAN 2021 - Les lions prennent le bon wagon

L'équipe nationale du Sénégal est bien entrée dans les éliminatoires de la Can 2021 en signant hier, mercredi, au stade Lat Dior de Thiès, sa première victoire face au Congo Brazzaville. Les Lions ont globalement maîtrisé cette rencontre et se sont imposés sur le score de 2 à 0 grâce aux buts de Sidy Sarr et Habib Diallo.

En attendant leur seconde sortie contre l'équipe d'Eswatini, ce dimanche 17 novembre, les Lions se contentent de la 2e place du groupe après le succès de la Guinée Bissau (3-0).

L'équipe du Sénégal a pris le bon wagon qui mène à la Can 2021 en assurant hier, mercredi, au stade Lat Dior de Thiès, une première victoire contre le Congo Brazzaville pour le compte de la 1ère journée des éliminatoires.

Les Lions se sont imposés sur la marque de 2 à 0 , au bout d'une rencontre globalement maîtrisée par la bande à Sadio Mané. Face aux Diables Rouges congolais, le sélectionneur des Lions a pu retoucher son onze-type qui a fait face à l'équipe du Brésil, en titularisant le portier Edouard Mendy dans les buts, le défenseur Moussa Wagué, Sidy Sarr au milieu et Habib Diallo sur la pointe de l'attaque.

Une option qui se traduit par une équipe joueuse et un jeu séduisant qui se créera les meilleures situations de jeu après cinq minutes de jeu. Krépin Diatta, très remuant sur le flanc gauche et Sadio Mané donnent le ton en attaque et offrent vite des solutions dans l'attaque.

A l'image de cette franche occasion obtenue à la 18e minute sur un centre de Sadio Mané suivi d'une tête croisée d'Habib Diallo. Dans un bon rythme, le Sénégal va logiquement ouvrir la marque sur un corner.

Le but porte la signature de Sidy Sarr qui réussit, à partir d'un amorti de la cuisse, d'enchaîner avec un tir gagnant. Dominateurs dans le jeu, le Sénégal ne tarde pas à aggraver la marque.

Décisif dans le premier but, Sadio Mané, sur une infiltration dans la surface congolaise envoie un centre bien ajusté qui permet à Habib Diallo de surgir avec une tête bien croisée (2-0, 27e min). Les Lions restent dans le même tempo et ratent de bonnes occasions de corser l'addition à la mi-temps.

Au retour sur la pelouse, le Sénégal baissera un peu le pied. Les Congolais reviennent avec de meilleures intentions et profitent des espaces pour s'offrir de bonnes séquences dans le jeu. Les joueurs sénégalais feront vite les frais du jeu agressif des Diables Rouges.

Ismaila Sarr en sera la première victime avec ce gros tacle dont il ne s'en remettra pas et qui l'obligera à céder sa place à Sada Thioub (51emin ).

Les Lions ne sont pas moins mis à l'épreuve surtout au niveau de son axe central de la défense composé de la paire Cheikhou Kouyaté-Kalidou Koulibaly, très approximatifs sur deux actions dangereuses (65e et 84e min). Le sélectionneur Aliou Cissé ne tarde pas à renforcer sa ligne d'attaque avec la rentrée de Famara Diédhiou à la place du buteur Habib Diallo.

Très entreprenant sur le front de l'attaque et insaisissable avec ses dribbles, Sadio Mané va également céder sa place à Mbaye Niang. Le Sénégal, à la mode gestion, doit finalement se contenter de ce score de 2 à 0.

Cette prestation permet aux Lions de bien entrer dans les éliminatoires. Au terme de cette première journée du groupe I, c'est l'équipe de Guinée Bissau qui s'est emparée de la place de leader du groupe 1 après son large succès obtenu à domicile face à l'équipe d'Eswatini (3-0).