Cote d'Ivoire: Paix - Message de Agnès Lorougnon, prix Miriam Makeba

communiqué de presse

Ci dessous, le message Agnès Lorougnon , Ambassadrice de Bonne Volonté, lauréate du Prix Miriam Makeba, à l'occasion de la journée nationale de la paix en Côte d'Ivoire, le 15 novembre 2019.

"La Paix attend notre volonté pour croître, fleurir puis s'exprimer pleinement en tous ceux et celles qui l'auront cultivé."

Le monde est en effervescence et nous vivons dans un contexte de dureté où la liste des souffrances de la planète est longue.

A À ce sujet mérite d'être rappelée la PAIX.

En cette date du 15 novembre ponctuant la journée Nationale de la Paix, instituée par la Côte d'Ivoire et célébrée, à cette occasion, je lance un message à tous les politiques ivoiriens qui invite à la réflexion sur la notion de la PAIX.

Heureux le politicien qui travaille pour le bien commun et non pour son propre intérêt ;

Heureux le politicien qui réalise l'Unité de sa Nation;

Heureux le politicien qui sait écouter son peuple.

À l'approche des échéances électorales annoncées, je demande à tous les partis politiques et aux populations d'oeuvrer résolument pour des solutions qui mettent de côté les divisions et les intérêts partisans, de sorte que la Nation ivoirienne emprunte le chemin qui respecte et promeut les droits humains fondamentaux, qui favorise la construction d'une Côte d'Ivoire de justice, de solidarité, de confiance, de reconnaissance, de renaissance et de PAIX.

La cohésion sociale et la Paix sont des devoirs et des gages qui s'imposent aux politiques, afin qu'entre les générations présentes et celles à venir se tissent un lien d'héritage politique constructif et ambitieux pour l'avenir et le respect de nos pays africains respectifs.

J'ai également une pieuse pensée pour le Mali, le Burkina Faso et tous pays africains qui traversent des moments difficiles.

Que Dieu bénisse l'Afrique pour une Paix durable !

Agnès Lorougnon

Ambassadrice de Bonne Volonté, Prix Miriam Makeba