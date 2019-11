Algérie: Match Algérie-Zambie - Des brigades mobilisés pour assurer la sécurité

Alger — La Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) a mobilisé des brigades pour assurer la sûreté et la sécurité routière avant et après le match de la sélection algérienne de football face à l'équipe nationale de la Zambie, prévue jeudi au stade "Mustapha Tchaker" de Blida (20h00 locale), au titre du premier tour des qualifications de la Coupe d'Afrique des nations CAN 2021 au Cameroun (Groupe 8), a indiqué mercredi un communiqué de la DGSN.

Les brigades mobilisées à cet effet veilleront à garantir la fluidité de la circulation et la sécurité sur les axes routiers menant au stade et ses alentours, et ce à travers l'encadrement des foules qui afflueront des gares routières et ferroviaires en même temps, tout en assurant un dispositif de sécurité dans les tribunes", a précisé le communiqué.

Dans ce cadre, la DGSN a appelé les supporteurs des verts à "faire preuve de fair-play et à ne pas utiliser les produits pyrotechniques prohibés".

Ces mesures s'inscrivent dans le cadre de "l'attachement de la DGSN à réunir toutes les conditions et les moyens nécessaires à la réussite de ce match", a conclu la même source.