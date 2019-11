Algérie: Tissemsilt - Marche de soutien à l'élection présidentielle du 12 décembre

Tissemsilt — Des citoyens ont marché jeudi à Tissemsilt pour exprimer leur soutien à l'élection présidentielle du 12 décembre prochain, a-t-on constaté.

Cette marche, qui a enregistré une participation remarquable des acteurs de la société civile de la wilaya à l'instar de la famille révolutionnaire, des organisations professionnelles et syndicales, a sillonné les principales artères et quartiers de Tissemsilt, notamment le boulevard du 1er novembre et le chemin menant vers la localité de Bougara et la cité des 118 logements arrivant à la place "Laagab Bergaa", au centre-ville.

Les participants ont brandi, lors de cette marche, des banderoles exprimant leur soutien aux élections présidentielles et l'Armée populaire nationale (ANP) et ont scandé des slogans dont "Djeich Chaab khawa khawa" et "Oui aux élections".

Des citoyens participant à la marche ont affirmé, à l'APS, que "les élections prochaines épargneront sans doute au pays tous dérapages et conséquence graves et représentent une sortie de crise", en soulignant que "l'élection présidentielle prochaine est le fruit du hirak du 22 février et des efforts de lutte contre la corruption".