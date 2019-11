Algérie: Marches de soutien à la tenue de l'élection présidentielle dans l'Est du pays

Constantine — Des citoyens ont marché jeudi dans des wilayas de l'Est du pays pour exprimer leur soutien à la tenue de l'élection présidentielle du 12 décembre prochain, ont constaté les journalistes de l'APS.

A Constantine, des citoyens sont sortis dans une marche pacifique le long des avenues Abane Ramdane et Mohamed Belouizdad, brandissant des banderoles appelant à la préservation de l'unité nationale et scandant "djeich chaab khaoua, khaoua" (armée et peuple frères).

A Souk Ahras, une marche ayant connu une large participation des citoyens a été organisée par l'Organisation nationale des retraités de l'armée nationale populaire, l'Académie de wilaya de la société civile et la Coordination de wilaya des comités de quartiers.

Les manifestants ont marché de la place des martyrs au centre-ville jusqu'au siège de la wilaya en passant par la place de l'Indépendance et le siège du secteur militaire.

Sur la place de l'indépendance, le représentant de l'organisation nationale des retraités de l'armée nationale populaire (ANP) a salué "les positions historique et honorable de l'armée nationale populaire et sa sagesse dans l'accompagnement du mouvement populaire (hirak) pacifique et des évolutions de la scène politique".

Les manifestants ont notamment scandé "djeich chaab, khaoua khaoua", "oui à la prochaine élection présidentielle" et "armée et peuple pour protéger les constantes de la nation".

Ils ont également dénoncé l'acte de profanation ayant ciblé le cimetière des martyrs de la commune de Khedara le qualifiant d'"atteinte aux symboles de la souveraineté nationale".

A Tébessa, les membres de la famille révolutionnaire ont organisé à la maison de la culture Mohamed Chebouki une rencontre pour exprimer leur soutien à l'ANP et à la tenue des élections.

Le secrétaire de wilaya de l'organisation nationale des moudjahidine, Mohamed Cherif Dhouaïfia, a affirmé que la manifestation s'inscrit dans le cadre de la "valorisation des initiatives de l'ANP et du soutien au processus électoral afin de préserver l'unité et la stabilité du pays".

Par ailleurs, des dizaines de jeunes ont forcé l'accès à la salle de la maison de la culture scandant notamment "Algérie, libre démocratique".

A El Milia (52 km à l'Est de Jijel), des citoyens ont participé à une marche du siège de la daïra à la place des martyrs, pour exprimer leur appui à la tenue de la prochaine élection présidentielle.