Algérie: Le ministre du commerce s'entretient avec la ministre gabonaise de la défense

Alger — Le ministre du Commerce, Saïd Djellab s'est entretenu, mercredi à Libreville (Gabon), avec la ministre gabonaise de la Défense, Rose Christiane Ossouka Raponda, sur les relations fraternelles liant les deux pays ainsi que les voies et moyens de les promouvoir, a indiqué un communiqué du ministère du Commerce.

Mme Ossouka Raponda s'est félicité, lors de cette rencontre, tenue à la demande des autorités gabonaises, de la qualité de la participation et la présence algériennes dans les différents domaines notamment les start-up activant dans le numérique, les TIC et les énergies renouvelables, réitérant par la même, "la disposition de son pays à tirer profit de l'expertise et de l'expérience algériennes en la matière".

M. Djellab a eu également une rencontre avec la ministre de l'Emploi, de la Fonction publique, du Travail et de la Formation professionnelle, Madeleine E. Berre au siège de son département ministériel, avec laquelle il a passé en revue les voies et moyens à même de développer la coopération et l'échange des expériences en matière de formation et de numérique, outre la mise à profit de l'expérience algérienne dans les métiers de l'exportation et de l'investissement agricole et leur développement par la formation.