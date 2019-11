Algérie: Elim CAN 2021 - Le message de Belmadi pour Andy Delort

De retour parmi les Fennecs pour le compte des éliminatoires de la CAN 2O21, Andy Delort a été mis en garde par le sélectionneur algérien Djamel Belmadi.

Victime d'une blessure à l'adducteur lors de la trêve internationale, Andy Delort a manqué le dernier regroupement des Fennecs. De retour en compétition depuis le 23 octobre dernier, l'attaquant de Montpellier a rejoint l'effectif de Djamel Belmadi pour les éliminatoires de la CAN.

Alors que Delort devrait se battre pour une place de titulaire, le sélectionneur des champions d'Afrique en titre est revenu sur la situation de son attaquant.

« On va dire les choses clairement. Au stage précédent, il devait jouer au moins un match mais il était blessé.

Si on regarde bien, même si on aspire à le voir plus parce que vous (la presse) aimez la nouveauté et le changement, moi je regarde avant tout la performance. Je ne change pas pour changer, moi je veux gagner les matchs.

Maintenant qu'il est là, il est à la disposition de l'équipe et si on considère qu'il doit démarrer un match ou tout simplement jouer, on le fera », a confié Belmadi.