Algérie: Ismaël Bennacer - Un record pour l'Algérien en Europe

Malgré un temps de jeu réduit au Milan AC, Ismaël Bennacer étale toute l'étendue de son talent quand on fait appel à lui.

Même si son club est en difficulté en ce début de saison, l'international algérien est sur un nuage vu ses prestations personnelles. Et une statistique sortie par WhoScored.com démontre ses qualités.

D'après ce site, Bennacer est le meilleur dribbleur dans les cinq grands championnats. Faisant partie des 310 joueurs ayant tenté plus de 20 dribbles cette saison, l'ancien joueur d'Empoli a un taux de réussite de 92,3%.

Avec ce pourcentage, il surplante les grands joueurs et est désormais le joueur qui dribble le plus dans les 5 majeurs.

Une véritable consécration pour Ismaël Bennacer. Puisque ce jeune joueur a épaté plus d'un lors de la CAN 2019 et a été récompensé par le titre de meilleur joueur de la compétition.

Ismael Bennacer: Of the 310 players to attempt 20+ dribbles, @IsmaelBennacer has a better dribble success rate (92.3%) than any other player in Europe's top five leagues this season

For more player stats -- https://t.co/ltb59tMc2x pic.twitter.com/AZKLVxekWA

- WhoScored.com (@WhoScored) November 13, 2019