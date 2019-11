Cote d'Ivoire: Choix du candidat et convention d'investiture au Pdci - Un autre Bp le 19 décembre 2019

communiqué de presse

Le Bureau Politique du PDCI-RDA s'est réuni, le jeudi 14 Novembre 2019, de 16H00 à 19H00, au siège du parti, sis à Cocody, sous la présidence de Son Excellence, Henri KONAN BEDIE, Président du PDCI-RDA.

Trois points étaient inscrits à l'ordre du jour de cette rencontre.

1- Bilan des activités du Parti du 28 juin 2019 au 13 novembre 2019

2- Convention d'investiture du candidat du PDCI-RDA à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020;

3- Divers.

Après l'adoption de l'ordre du jour, le Président du parti a donné la parole au Secrétaire Exécutif du Parti pour aborder le premier point.

Dans son intervention, le Secrétaire Exécutif du Parti a fait le point de l'exécution des activités qui ont fait l'objet d'instruction de la part du Président du parti, lors du bureau politique du 27 juin 2019.

Il a indiqué qu'elles ont toutes été exécutées, à l'exception de la confection du budget de financement des activités du parti pour la période allant de juillet 2019 à fin décembre 2020.

Les activités entamées sont :

1-les actions judiciaires en France contre le parti unifié ont abouti à la constatation, le 02 novembre 2019 à Paris, par voie d'huissier, de l'utilisation frauduleuse de notre logo. La procédure d'interdiction définitive de l'utilisation frauduleuse du logo du PDCI-RDA se poursuit;

2-le processus de sélection d'un cabinet de communication de notoriété internationale est en voie d'achèvement;

3-la mise en place des commissions techniques nationales est bien avancée,

4-la plateforme non idéologique, dénommée Coalition pour la Démocratie, la Réconciliation et la Paix en abrégé CDRP, regroupant le PDCI-RDA et seize autres partis politiques de l'opposition ivoirienne, a été mise en place, comme l'attestent :

-la charte signée le 02 août 2019;

-la désignation du Président du Président du parti, Son Excellence, Henri Konan BEDIE, en qualité de Président de la Conférence des Présidents;

-la désignation, également de Monsieur Maurice Kakou GUIKAHUE, Secrétaire Permanent de cette plateforme

5-l'élaboration d'un document cadre, formalisant la collaboration entre le parti et le Front Populaire Ivoirien ( FPI) est en cours de finalisation pour signature;

6-la poursuite et le suivi de la requête introduite, auprès de la Cour Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples, par le PDCI-RDA pour obtenir la reprise de la réforme de la commission électorale indépendante. Cette requête, déclarée recevable, fera l'objet d'un jugement à la prochaine session de cette Cour.

Concernant les recommandations faites au gouvernement par le Président du parti, le Secrétaire Exécutif en Chef du parti a demandé aux militants et aux délégués de demeurer vigilants à l'affaire des 800 000 ivoiriens qui se seraient retrouvés brusquement au Burkina Faso.

Enfin, il a rappelé:

1-la tenue, dans les prochains jours, d'un rassemblement de l'opposition significative sur les questions relatives à la réforme de la CEI, de la prorogation de la validité au-delà d'une année et de la gratuité de la carte nationale d'identité;

2-le succès de la tournée effectuée dans les six zones politiques du PDCI-RDA, du 22 juillet au 31 août 2019, qui a permis un échange enrichissant avec plus de 10 000 responsables de la base;

3-l'impressionnant giga meeting du 19 Octobre 2019 à Yamoussoukro, dans le cadre des journées d'hommage au Président-Fondateur, Félix HOUPHOUET-BOIGNY.

Ensuite, le Président du Parti a pris la parole pour faire l'analyse de la situation socio-politique en Côte d'Ivoire.

Il s'est tout d'abord réjoui du succès du giga meeting du 19 Octobre 2019 de Yamoussoukro qui a drainé plus de 1 200 000 personnes, selon les experts en dénombrement des foules, démontrant ainsi la vitalité du parti.

Il a félicité l'ensemble des militantes et militants du PDCI-RDA qui y ont pris part et saluer le soutien apporté par toute l'opposition significative.

Abordant la situation socio-politique, il a dénoncé:

-la condamnation injuste et arbitraire du vice-président Jacques MANGOUA;

-la condamnation par contumace du Maire Akossi Bendjo, maintenu en exil,

-la condamnation injuste de N'DRI Kouassi Valentin, interdit de s'exprimer publiquement,

-les tristes événements de Bouaké, liés à ce jugement, qui ont occasionné des blessés et la mort du jeune KOUAKOU N'Guessan Romaric par balle des forces de sécurité.

Il a invité les militants à demeurer mobilisés et engagés pour le triomphe du PDCI-RDA à l'élection présidentielle d'octobre de l'année prochaine.

Concernant la marche de la nation, il a mis en exergue les faiblesses constatées dans la gestion des affaires publiques par le pouvoir RHDP unifié.

A cet effet, il a rappelé quelques unes des actions régulièrement programmées et non exécutées à ce jour; à savoir:

- la construction des 50 000 logements sociaux. En lieu et place de ce programme, le gouvernement a plutôt procédé à la destruction des logements des quartiers précaires, sans relogement des populations déguerpies,

-la construction de nouveaux bâtiments pour abriter décemment les services de l'administration judiciaire et la création de nouveaux tribunaux pour rapprocher la justice du justiciable.

Enfin, le Président du parti a déploré la mauvaise gouvernance du pouvoir RHDP unifié, à travers:

-l'utilisation abusive de l'attribution des marchés publics par la procédure du gré à gré pour favoriser les personnalités politiques du RHDP unifié;

-l'incapacité du gouvernement RHDP unifié à optimiser la mobilisation des recettes fiscales et sa propension à recourir à des emprunts massifs sur les marchés financiers internationaux des euro obligations pour équilibrer le budget de l'état.

Le Président du parti a condamné cette pratique financière, peu orthodoxe, qui dégrade la qualité de signature de la Côte d'Ivoire et la contraint, dans les prochaines années, à emprunter à nouveau pour faire face au paiement du service de la dette.

Vu les conséquences graves de cette dérive financière et celles relatives aux droits et libertés sur la vie de la nation, le Président du parti a:

1-sensibilisé le groupe parlementaire du PDCI-RDA à exiger du pouvoir exécutif RHDP unifié une présentation de l'état de la nation, telle que prévue par la constitution de la République de Côte d'Ivoire;

2-invité le personnel politique du parti à exécuter, avec promptitude et célérité, les diligences énoncées par le Secrétaire Exécutif en chef du parti; notamment:

-la poursuite et l'intensification des activités conjointes avec les partis politiques de la plateforme CDRP et ceux de la plateforme EDS;

-la poursuite des opérations d'adhésion de nouveaux militants;

-le paiement des droits d'adhésion et des cotisations qui pourraient faciliter le reversement des ristournes à chaque délégation ;

-l'identification et l'enrôlement des nouveaux majeurs en vue de les aider à obtenir leurs cartes nationales d'identité devant permettre leur inscription sur la liste électorale;

-la formation du personnel politique de la base pour conduire et superviser l'ensemble du processus électoral en octobre 2020.

Enfin, sur proposition du Président du parti, le bureau politique a désigné Monsieur Maurice KAKOU GUIKAHUE, Secrétaire Exécutif en Chef du parti, en qualité de Coordonnateur pour l'organisation de la Convention de désignation du candidat du Parti à la prochaine élection présidentielle d'octobre 2020.

À cet effet, le Président du parti l'a instruit de proposer lors du prochain bureau politique du 19 décembre 2019:

-le thème de la convention;

-la date de la tenue de ladite convention;

-les différentes commissions à mettre en place pour l'organisation pratique de cette convention.

En terme d'orientation pour le choix du thème, il a instruit le Secrétaire Exécutif en Chef du parti de privilégier les valeurs qui ont toujours caractérisé l'action publique et politique de notre grand parti; à savoir la sagesse légendaire, à nous léguée par Félix HOUPHOUET-BOIGNY, Père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne.

Il a indiqué qu'il nous a toujours inspiré dans l'examen et la résolution des grandes questions de la vie de notre nation.

Après un débat franc, fraternel, démocratique et très enrichissant entre ses membres, le Bureau Politique a:

-adopté à l'unanimité, le bilan des activités du 28 juin au 13 novembre 2019 et le programme d'activités allant du 14 novembre au 19 décembre, date du prochain bureau politique, et ce conformément aux instructions et orientations données par le Président du parti.

Le bureau politique a:

-renouvelé sa fidélité, sa loyauté et son soutien, sans faille, au Président du Parti

-adressé une motion de soutien et d'encouragement au Président du Parti.

C'est dans une ambiance, à la fois, fraternelle et militante que le Président du parti a clos les travaux de la onzième réunion du bureau politique, tout en souhaitant bon retour en famille à tous les membres du bureau politique présents.

Fait à Abidjan, le 14 novembre 2019

Pour le Bureau Politique

N'DRI Kouadio Pierre Narcisse

Porte-Parole du PDCI-RDA