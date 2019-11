Sénégal: Lancement du MEETAFRICA II, dimanche

Dakar — La deuxième phase du programme de Mobilisation européenne pour l'entreprenariat en Afrique (MEETAFRICA II) sera lancée, dimanche à partir de 16h, à l'hôtel Novotel, par les ministres sénégalais et français en charge des Affaires étrangères, Amadou Ba et Jean-Yves Le Drian, a appris l'APS.

La seconde phase du MEETAFRICA élargit les zones d'interventions en Europe et en Afrique et sera mise en œuvre par Expertise France et la GIZ et les opérateurs pays dont l'ADEPME pour le Sénégal, et démarrera en 2020, pour un montant de 12 milliards d'euros sur financement Agence française de développement (AFD), l'Union européenne (UE), etc.

MEETAFRICA a pour objectif de favoriser la création d'entreprises et d'emplois en Afrique par la mobilisation des talents et des ressources de la diaspora vivant en Europe et/ou nouvellement réinstallée en Afrique, renseigne un communiqué de l'Agence de développement et d'encadrement des petites et moyennes entreprises (ADEPME).