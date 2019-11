Gabon: Lancement des Assises de l'Informatique et du Numérique

Ce vendredi 15 novembre est lancée la deuxième édition des Assises de l'Informatique et du Numérique organisées conjointement par les cabinets MNS Consulting et Manscrit Cosulting et supervisées par l'agence de communication Blanc Cristal à l'Agence Nationale de la Promotion des Investissements (ANPI).

Sous le thème « les enjeux du numérique, retours d'expérience », les intervenants venus de divers pays viendront partager leurs expériences et leurs perspectives sur l'écosystème numérique gabonais.

Parrainé par le Ministère de la communication et de l'Economie numérique, les Assises de l'Informatique et du Numérique s'étendront toute la journée du vendredi 15 novembre avec 4 principaux thèmes : Souveraineté des données, les référentiels, connectivité et data center, impact du numérique dispatchés en 8 thématiques (gouvernance des données, gestion des données massive et leur sécurité, quelles stratégies pour les infrastructures critiques, gouvernance de la mise en œuvre, cloud data et virtualisation, internet des objets - enjeux technologies et perspectives pour l'Afrique, cas d'études de transformation digitales).

Ces thématiques centrés sur la data et sa gestion témoignent de l'enjeu majeur de la question et de l'impératif de contrôler, maîtriser et sécuriser nos base de données au regard de l'emprise du numérique sur tous les secteurs d'activités et les compétences sans cesse grandissante des pirates informatiques.

Les 70 experts réunis échangeront vivement afin de dresser des perspectives à l'Etat gabonais, aux entreprises et aux citoyens pour une meilleure gouvernance de l'internet au Gabon.