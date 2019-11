Ile Maurice: Médecins formés en chirurgie laparoscopique en gynécologie

communiqué de presse

Une vingtaine de médecins des secteurs public et privé participeront, le lundi 18 novembre 2019, à un séminaire axé sur la chirurgie laparoscopique en gynécologie, qui se tiendra à l'hôtel Hennessy Park, à Ebène. Cet atelier est une initiative conjointe du ministère de la Santé et du Bien-être, le Medical Council of Mauritius, et l'ONG australien 'Australian Doctors for Africa'.

Formant partie de la formation professionnelle continue postuniversitaire, ce séminaire vise à établir un partenariat collaboratif à long terme entre l'ONG 'Australian Doctors for Africa', le Medical Council of Mauritius, et le ministère de la Santé et du Bien-être.

Plusieurs causeries par des médecins spécialistes sont au programme. Ainsi, Dr Lanziz Homar, obstétricien et gynécologue et spécialiste en fertilité, animera une causerie sur la chirurgie laparoscopique en gynécologie.

Egalement à l'agenda : une présentation sur l'oncologie gynécologique à Maurice par Dr Tanooja Hemoo, Senior Specialist/Radiotherapy, et Dr Deolall Mogun, consultant en charge, Obstétrie et Gynécologie, du ministère de la Santé et du Bien-être.

L'ONG 'Australian Doctors for Africa'

Australian Doctors for Africa (ADFA), établi en 2005, est une organisation à but non lucratif basée à Perth, en Australie occidentale. ADFA joue un rôle essentiel en offrant une assistance médicale et une formation à Madagascar, en Éthiopie, au Somaliland et aux Comores par le biais de ses opérations médicales humanitaires et volontaires. ADFA travaille dans les domaines suivants : offre de services médicaux, transfert de compétences et formation, et développement des infrastructures hospitalières.