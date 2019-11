Ile Maurice: Affaire des coffres-forts - Dernières charges rayées pour Ramgoolam

C'est fini. Le procès de Navin Ramgoolam dans l'affaire des coffres-forts a été rayé. L'ancien Premier ministre attendait le verdict, ce vendredi 15 novembre.

Les magistrats Pranay Sewpal et Navina Parsooramen de la cour intermédiaire ont tranché et approuvé la motion présentée par son homme de loi, Me Gavin Glover, Senior Counsel.

Ce dernier réclamait la radiation des 23 chefs d'accusation de limitation of payment in cash sous la Financial Intelligence and Anti-Money Laundering Act dans l'affaire de ses coffres-forts.

Alors que onze accusations, dont celle de complot dans l'affaire Roches-Noires, ont été rayées, il ne restait que ce procès ayant trait à ses coffres-forts.

Il y avait foule en cour, des supporters du leader du Parti travailliste, le nouveau député, Best Loser, Eshan Juman, et les policiers de la Special Supporting Unit, étaient devant la porte de la salle d'audience pour parer à toute éventualité en attendant le verdict, pendant que Navin Ramgoolam était à l'intérieur.